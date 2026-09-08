Coyote vs. Acme, il film cancellato da Warner trionfa al cinema

C’è voluto un triennio abbondante, ma Coyote vs. Acme è finalmente arrivato nei cinema, e con un successo che suona come una risposta piuttosto secca a chi lo aveva chiuso in un cassetto. Nel 2023 Warner Bros. decise di accantonare un progetto su cui lavorava da cinque anni, già girato per intero, costato la cifra tutt’altro che simbolica di circa 65 milioni di euro. Una commedia giudiziaria che mescola animazione e riprese dal vero, con il celebre personaggio dei Looney Tunes che porta in tribunale la fabbrica di esplosivi, chiedendo i danni per anni di infortuni collezionati durante l’inseguimento ossessivo di Road Runner.

L’annuncio della cancellazione fu accolto come uno schiaffo da tutti quelli che avevano lavorato al film, e diventò rapidamente materia di polemica. Secondo le informazioni circolate allora, la compagnia aveva preferito rinunciare al film per evitare le spese legate alla distribuzione, incassando invece una perdita fiscale stimata attorno ai 28 milioni di euro. Warner, si diceva, stava affrontando problemi di liquidità e aveva calcolato che portare la pellicola in sala non valesse il costo, meglio recuperare denaro attraverso la deduzione delle imposte. Una scelta contabile, tradotta in pratica, che avrebbe cancellato per sempre un film finito.

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Il salvataggio di Ketchup Entertainment e i numeri al box office

Quando sembrava ormai destinato a restare invisibile, sono arrivate le trattative con Ketchup Entertainment, andate a buon fine dopo mesi di negoziati. Il film, diretto da Dave Green e interpretato da John Cena, Will Forte e Lana Condor, ha così trovato la strada delle sale statunitensi, dove l’accoglienza è stata decisamente calorosa sia dal pubblico sia dalla critica.

Le proiezioni di prova, all’epoca, avevano già lasciato intendere che il materiale funzionasse. Non bastarono a convincere Warner a cambiare idea, ma i numeri di oggi raccontano la stessa cosa con maggiore autorevolezza: su Rotten Tomatoes Coyote vs. ACME viaggia su 96% di giudizi positivi da parte della critica e 94% da parte degli spettatori. Al box office statunitense, nel primo fine settimana, la commedia si è piazzata al secondo posto con un incasso di circa 14 milioni di euro, superata soltanto da Spider-Man: Brand New Day, ancora imbattibile in cima alla classifica con circa 20 milioni di euro. The dog stars si è dovuta accontentare del terzo posto al suo debutto.

Non si tratta di un trionfo colossale, sia chiaro, ma per una distribuzione indipendente che ha raccolto un film abbandonato è comunque un risultato notevole. Tanto più che rappresenta un nuovo record per Ketchup, che aveva già fissato il primato precedente con un altro titolo dei Looney Tunes finito in archivio per volontà di Warner Bros., ovvero Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes.

Le recensioni parlano di dinamite

Il tono delle recensioni internazionali dice molto su come il film sia stato accolto. Time Out lo descrive così: “Questa commedia impazzita è come ingoiare un bastone di dinamite. In altre parole, è un’assoluta esplosione”. ScreenCrush lo definisce “il film folle del momento”. Più netto ancora The Hollywood Reporter, secondo cui la pellicola “è una delizia da ridere a crepapelle, uno dei migliori film che uniscono azione dal vero e animazione della storia, e sarà custodito come un tesoro dai fan dei Looney Tunes”. Empire chiude il cerchio parlando di “una commedia assurda, inventiva e ilare che vale davvero l’attesa. In Coyote vs. Acme è il pubblico a vincere alla grande”.