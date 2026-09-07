Dati e intelligenza artificiale: la sfida tra Cina, USA ed Europa

Chi possiede i dati alla fine governa anche l’intelligenza artificiale, e questa è la ragione per cui la competizione tecnologica tra Cina, Stati Uniti ed Europa si è spostata dal terreno degli algoritmi a quello, molto più concreto, delle informazioni grezze. Non è una questione puramente tecnica. Modelli sempre più potenti hanno bisogno di materiale da cui imparare, e quel materiale non nasce nel vuoto: viene prodotto da persone, imprese, amministrazioni, sensori, transazioni. Chi riesce a raccoglierlo, ordinarlo e renderlo utilizzabile parte con un vantaggio difficile da colmare.

Pechino ha scelto una strada piuttosto esplicita, cioè la costruzione di un vero e proprio mercato nazionale dei dati, trattandoli come una risorsa economica da organizzare, scambiare e valorizzare con regole definite dall’alto. È un approccio che punta a trasformare un patrimonio informativo enorme in carburante industriale per l’intelligenza artificiale, riducendo la frammentazione e stabilendo chi può accedere a cosa. Sull’altro versante, negli Stati Uniti, il baricentro resta nelle mani delle grandi piattaforme, che nel tempo hanno rafforzato il controllo sulle informazioni che transitano nei loro ecosistemi. Il risultato è simile nella sostanza, anche se il percorso è opposto: pochi soggetti concentrano una quantità di dati che nessun concorrente riesce a replicare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il nodo europeo tra portabilità e intermediari

L’Europa si trova nel mezzo e prova a costruire una risposta che non sia né la centralizzazione statale né la concentrazione privata. Gli strumenti sui quali si sta ragionando ruotano attorno a tre parole chiave. La prima è portabilità, cioè la possibilità concreta per cittadini e imprese di spostare i propri dati da un servizio all’altro senza barriere tecniche o costi impossibili. Sembra un dettaglio burocratico, ma è il meccanismo che rende un mercato contendibile: se le informazioni possono muoversi, anche i fornitori possono cambiare.

La seconda è quella degli intermediari, soggetti terzi che raccolgono, custodiscono e mettono a disposizione dati per conto di chi li genera, con garanzie sul modo in cui vengono usati. L’idea è semplice nella sua logica: singolarmente un utente o una piccola azienda hanno un potere negoziale prossimo allo zero, mentre un intermediario può trattare condizioni migliori e imporre standard. La terza è la sussidiarietà digitale, principio che sposta le decisioni al livello più vicino possibile a chi è direttamente coinvolto, evitando che ogni scelta sull’uso delle informazioni finisca in mano a un unico centro, pubblico o privato che sia.

Perché la partita sui dati pesa più degli algoritmi

C’è un motivo pratico dietro tutto questo. I modelli di intelligenza artificiale, per quanto sofisticati, tendono a somigliarsi sempre di più nelle architetture, mentre la differenza la fanno la qualità e la quantità di ciò con cui vengono addestrati. Un sistema alimentato con dati sanitari ordinati, con archivi industriali coerenti, con serie storiche pulite, produce risultati che un modello affamato di materiale generico non riesce a raggiungere. Ecco perché la governance dei dati è diventata il vero campo di battaglia geopolitico, più ancora della potenza di calcolo o del numero di brevetti. Il rischio che si intravede è quello di un sistema a due velocità, dove alcuni attori accumulano informazioni e capacità mentre tutti gli altri diventano semplici fornitori di materia prima, senza voce in capitolo su come quella materia prima viene trasformata. La partita europea si gioca esattamente qui, nel tentativo di costruire un’alternativa che tenga insieme innovazione, competitività e un minimo di controllo democratico su una risorsa che ormai pesa quanto l’energia o le infrastrutture fisiche. Tra un mercato dei dati governato dallo Stato e uno dominato dalle piattaforme, la terza via passa dalla capacità di far circolare le informazioni senza consegnarle a un padrone unico.