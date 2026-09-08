Appalti UE, il nuovo regolamento cambia le regole delle gare

Il regolamento UE appalti a cui sta lavorando la Commissione europea punta a mettere ordine in un settore che negli anni si è stratificato tra direttive, recepimenti nazionali, correttivi e interpretazioni. L’idea di fondo è semplice da raccontare e complicatissima da realizzare: un testo unico che copra sia gli appalti sia le concessioni, con procedure più flessibili e strumenti pensati espressamente per l’innovazione. Non un ritocco, quindi, ma un cambio di impostazione che tocca il modo stesso in cui le amministrazioni comprano beni, servizi e lavori.

La differenza sostanziale sta nello strumento scelto. Una direttiva chiede agli Stati di recepire, adattare, tradurre nel proprio ordinamento, e da lì nascono le divergenze. Un regolamento, invece, si applica in modo diretto e uniforme, riducendo lo spazio per varianti nazionali. Sulla carta significa regole più leggibili per chi partecipa alle gare, soprattutto per le imprese che lavorano in più Paesi e che oggi devono muoversi tra sistemi solo apparentemente simili.

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Procedure più flessibili, ma serve chi sappia usarle

Il punto più interessante riguarda la flessibilità delle procedure. Rendere meno rigidi i percorsi di gara vuol dire spostare parte del peso decisionale sulle stazioni appaltanti, che si trovano a scegliere, valutare, ponderare. È un potere che può produrre risultati eccellenti oppure disastri, e la variabile non è la norma in sé ma chi la applica. Un’amministrazione con competenze tecniche solide riesce a costruire un bando che descrive davvero ciò che serve. Un’amministrazione fragile, invece, tende a rifugiarsi nel prezzo più basso o nel copia e incolla di documenti già usati, perché è la strada che espone meno a contestazioni.

Qui entra in gioco la capacità di negoziare, che nel settore pubblico italiano resta un tema delicato. Le procedure negoziate spaventano perché evocano discrezionalità, e la discrezionalità nel nostro Paese viene spesso letta come rischio, non come strumento professionale. Eppure senza dialogo con il mercato è difficile ottenere soluzioni nuove: chi acquista deve saper porre le domande giuste, valutare le proposte, riconoscere quando un’offerta tecnica vale più di uno sconto. Non è burocrazia, è mestiere.

Innovazione negli appalti e qualità del management pubblico

Gli strumenti dedicati all’innovazione rappresentano l’altra gamba della riforma. L’obiettivo dichiarato è usare la domanda pubblica come leva, permettendo alle amministrazioni di acquistare soluzioni che non esistono ancora sul mercato in forma standardizzata oppure di accompagnarne lo sviluppo. Un ospedale che vuole un sistema diagnostico avanzato, un comune che cerca una piattaforma per la mobilità, un ente che deve gestire dati in modo diverso da come ha fatto finora. In tutti questi casi il capitolato tradizionale mostra i suoi limiti, perché descrive prodotti già noti e finisce per escludere ciò che potrebbe funzionare meglio.

Il vero collo di bottiglia, però, non è normativo. La qualità del management pubblico determina se il nuovo quadro produrrà effetti concreti oppure resterà una promessa scritta bene. Servono figure professionali stabili, formazione continua, strutture in grado di reggere procedure complesse senza paralizzarsi al primo dubbio interpretativo. Servono anche tempi decisionali ragionevoli, perché l’innovazione non aspetta i cicli lunghi dell’amministrazione.

Le concessioni, incluse nel perimetro dello stesso testo, aggiungono un ulteriore livello di complessità. Sono contratti di lunga durata, con rischi da allocare e rapporti da gestire nel tempo, dove un errore in fase di impostazione si paga per anni. Anche in questo caso la flessibilità aiuta soltanto chi ha strumenti per gestirla.

Il regolamento UE appalti arriverà quindi su un terreno disomogeneo, con amministrazioni molto diverse tra loro per dimensione, competenze e cultura organizzativa. Uniformare le regole è un passo, uniformare la capacità di applicarle è un’altra partita, e si gioca dentro gli uffici più che a Bruxelles.