DAZN Free, Serie B in chiaro senza account: c’è Modena-Avellino

La modalità DAZN Free continua a funzionare anche senza account per la partita settimanale in chiaro della Serie BKT, e la conferma arriva proprio con la terza giornata del campionato 2026/2027. In pratica, chi vuole seguire il match gratuito non deve né sottoscrivere un abbonamento né creare un profilo: basta aprire la home page e cliccare. Una comodità che sembrava destinata a sparire, visto quello che la piattaforma aveva annunciato a inizio stagione, e che invece è ancora lì.

Il quadro generale, per chi non lo avesse presente, è questo: fino alla stagione 2026/2027 DAZN Italia trasmette in diretta streaming tutte le partite della Serie B maschile, playoff e playout compresi, con i piani a pagamento dedicati, oggi DAZN Goal, Full e Family. Accanto a questa offerta, però, ogni giornata di campionato prevede un incontro visibile gratuitamente in chiaro grazie alla modalità Freemium, comunicato di volta in volta dalla piattaforma stessa.

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Come si trova la partita gratuita di Serie BKT

Le gare trasmesse senza costi, insieme agli altri contenuti sportivi disponibili in modalità Free, si trovano sull’app e sul sito DAZN nella sezione dei Contenuti Gratuiti, oltre che nel calendario. Il dettaglio che le distingue è semplice: nel riquadro non compare il simbolo del lucchetto, quello che invece segnala agli utenti non abbonati i contenuti riservati ai piani a pagamento.

La procedura standard prevederebbe almeno una registrazione gratuita, con email, nome e cognome, senza alcun obbligo di inserire un metodo di pagamento. Chi ha già un account DAZN gratuito, privo di abbonamenti attivi, può semplicemente accedere con le proprie credenziali. Durante la stagione 2025/2026, tuttavia, DAZN Italia aveva aperto una strada diversa, rendendo la partita in chiaro della Serie BKT accessibile anche a chi non aveva alcun profilo.

Con l’avvio del nuovo campionato la piattaforma aveva fatto sapere, comunicando le gare gratuite delle prime due giornate, che stavolta l’accesso con account gratuito sarebbe tornato obbligatorio. Sembrava quindi chiusa la parentesi della visione senza registrazione. I fatti hanno raccontato altro: sia Vicenza contro Catanzaro sia Cremonese contro Modena sono state trasmesse anche senza necessità di registrarsi, garantendo la visione live e on demand a chiunque.

Modena contro Avellino e le altre competizioni coinvolte

Lo stesso schema si ripete adesso. Sul sito è comparsa l’indicazione della partita gratuita della terza giornata di Serie BKT 2026/2027 e, cliccando sul riquadro, non viene chiesto né di registrarsi né di effettuare l’accesso. Si tratta di Modena contro Avellino, in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Alberto Braglia di Modena, visibile gratuitamente in streaming su sito e app.

Il funzionamento è immediato: dalla home page basta selezionare il riquadro della partita di Serie B priva del lucchetto e la diretta streaming parte senza ulteriori passaggi. Nessun form da compilare, nessuna credenziale da recuperare.

Dato che le comunicazioni ufficiali dicevano l’opposto, è plausibile che si tratti di test in corso, quindi non è escluso che la funzionalità venga rimossa nelle prossime giornate di campionato. Per gli altri contenuti gratuiti presenti su DAZN, del resto, la registrazione o l’accesso con un profilo gratuito continua di norma a essere richiesta.

Ci sono però altre due eccezioni già consolidate. Nei mesi scorsi la modalità gratuita senza account è stata estesa alle partite in chiaro de LaLiga EA Sports, il massimo campionato spagnolo maschile, e della Serie A Women Athora, il massimo campionato italiano femminile. Anche con la nuova stagione sportiva DAZN Italia manda in chiaro un incontro a giornata del torneo spagnolo con questa formula: sabato 5 settembre 2026, alle ore 21:00, toccherà a Villareal contro Deportivo A Coruña.

Al momento, dunque, la visione di alcuni eventi live gratuiti senza account risulta attiva sia per la Serie BKT sia per LaLiga EA Sports, salvo cambiamenti. Per la Serie A Women Athora servirà attendere, perché il campionato riprenderà soltanto da fine settembre 2026 e la modalità delle trasmissioni in chiaro non è ancora verificabile.