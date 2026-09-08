Denso VS050, il braccio robotico che serve volani a badminton

Un robot industriale che di solito passa la vita a spostare pezzi in una linea di produzione può finire, con un po’ di pazienza, dall’altra parte della rete di un campo da badminton. È successo davvero, e il risultato è una macchina che serve volani in automatico, pensata per chi si allena senza avere sempre un compagno a disposizione.

Il punto di partenza è un limite che chiunque abbia provato ad allenarsi da solo negli sport di racchetta conosce bene. Le macchine spara palline esistono da decenni, funzionano, aiutano a costruire il gesto tecnico, ma restano prevedibili. Un avversario vero cambia ritmo, altezza, angolo, sbaglia, sorprende. Una macchina tradizionale no, ripete. Da qui l’idea di prendere un braccio robotico e provare a spingere il concetto un po’ più in là.

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Da braccio da fabbrica a lanciatore di volani

Il protagonista è un Denso VS050, un braccio a sei assi progettato per l’automazione industriale, quindi per compiti ripetitivi e precisi in ambienti dove nessuno pensa allo sport. A trasformarlo in un allenatore di badminton è stato l’appassionato Travis Mitchell, che ha lavorato al progetto per circa sei mesi. Non tanto per far muovere il robot, quella è la parte in cui una macchina del genere è già bravissima di suo, quanto per risolvere un problema che sulla carta sembra banale e nella pratica non lo è affatto.

Afferrare un volano, accelerarlo e lanciarlo sempre nello stesso modo senza rovinarlo è più complicato di quanto si immagini. Il volano è leggero, asimmetrico, fragile nelle piume, e reagisce all’aria in modo particolare. Serve una presa delicata e allo stesso tempo una spinta decisa. Due esigenze che vanno esattamente in direzioni opposte, ed è lì che si concentra la maggior parte del lavoro di messa a punto.

Come funziona il meccanismo di lancio

Il cuore del sistema sono due servomotori da 400 watt, che mettono in rotazione altrettante ruote. Quando il volano passa nello spazio tra le due superfici in movimento, l’attrito lo accelera e lo proietta verso il campo. È lo stesso principio delle macchine sparapalle usate in altri sport, applicato però a un oggetto che perdona molto meno gli errori di calibrazione.

L’alimentazione è affidata a due cilindri pneumatici, con una divisione dei compiti piuttosto netta. Uno trattiene il volano in posizione, l’altro lo spinge dentro il lanciatore al momento giusto. Una coreografia meccanica semplice nella logica, ma che deve ripetersi identica decine e decine di volte perché l’allenamento abbia senso.

Perché un progetto del genere ha senso

Il valore di una macchina lancia volani costruita su un braccio a sei assi sta proprio nella mobilità del braccio stesso. Un lanciatore fisso spara sempre più o meno nella stessa direzione, mentre un robot articolato può cambiare posizione, orientamento e traiettoria, avvicinandosi molto di più a quello che farebbe una persona dall’altra parte della rete.

C’è poi un aspetto che riguarda il riuso della tecnologia. I bracci industriali dismessi finiscono spesso fuori dai cicli produttivi perché superati dai modelli più recenti, non perché smettano di funzionare. Progetti come questo dimostrano che quell’hardware ha ancora parecchio da dare, anche in contesti lontanissimi dalla fabbrica per cui era stato pensato. Il badminton, in questo caso, è solo il campo di prova più immediato.