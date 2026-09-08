Fiat protegge i prezzi: Pandina parte da 9.950 euro

Con l’operazione Prezzo Protetto, Fiat prova a rispondere a un momento complicato per i portafogli degli italiani portando Pandina a una soglia d’ingresso di 9.950 euro. Una cifra che, letta accanto alle bollette energetiche cresciute del 12,8% nell’ultimo anno e a una spesa quotidiana sempre più pesante, ha il sapore di un messaggio preciso al mercato. Non un semplice sconto stagionale, ma un ritocco dei listini che riporta i prezzi persino sotto i valori fissati a settembre 2025.

Il ragionamento della casa torinese parte da un dato piuttosto semplice. Comprare o cambiare l’auto è diventato per molte famiglie un impegno da rinviare, spesso a tempo indeterminato, e l’inflazione persistente ha reso la scelta ancora più delicata. Da qui l’idea di intervenire direttamente sul prezzo dei due modelli più rappresentativi della gamma, quelli che nel nostro Paese fanno davvero volume.

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Pandina a 9.950 euro, ma con qualche condizione

Il fulcro dell’iniziativa è l’utilitaria più venduta in Italia. Con la nuova formula Pandina scende a 9.950 euro, cifra che però non è accessibile a chiunque senza passaggi intermedi. Serve infatti sottoscrivere un piano finanziario con Stellantis Financial Services e, contestualmente, rottamare un veicolo fino a Euro 5. In alternativa va bene anche la permuta di una qualsiasi Fiat usata, condizione che allarga un po’ la platea dei possibili acquirenti.

Oltre al prezzo d’attacco, il discorso di Fiat si sposta sui costi di gestione, quelli che si sentono mese dopo mese. Sotto il cofano di Pandina lavora il tre cilindri 1.0 FireFly da 65 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce e al supporto mild hybrid a 12 Volt. Il risultato dichiarato è un consumo omologato di 5,0 litri per 100 chilometri nel ciclo misto, che sulla carta si traduce in oltre 700 chilometri con un pieno. Numeri che raccontano bene la vocazione della vettura, pensata per chi guarda al costo complessivo più che alla scheda tecnica.

Grande Panda a 14.950 euro senza vincoli di rottamazione

Il secondo pezzo dell’operazione riguarda Grande Panda. La versione con motore 1.0 Turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a sei rapporti viene proposta a 14.950 euro, sempre legata al finanziamento del gruppo. Qui però la promozione cambia impostazione, perché sparisce ogni paletto. Nessun obbligo di consegnare un usato da rottamare o da permutare, offerta aperta a tutti gli acquirenti. Una differenza sostanziale rispetto a Pandina, che rende il modello interessante anche per chi non ha una vecchia auto in garage da cui partire.

La logica commerciale è abbastanza leggibile. Da un lato un prodotto storico, con una clientela fedele e spesso alla ricerca del prezzo più basso possibile, dall’altro un modello più recente su cui Fiat vuole costruire volumi senza filtri all’accesso.

Le parole del management e il posizionamento sul mercato

Sulle ragioni della manovra è intervenuto Alessio Scutari, Managing Director di Fiat e Abarth Italia, che ha inquadrato la scelta in una strategia più ampia. “Da oltre 125 anni Fiat accompagna la vita quotidiana degli italiani. In un momento in cui molte famiglie devono fare i conti con l’aumento delle spese essenziali, vogliamo dare un segnale concreto. Con Prezzo Protetto mettiamo a disposizione due modelli chiave della nostra gamma a condizioni ancora più vantaggiose rispetto a un anno fa, confermando il nostro impegno a rendere la mobilità accessibile a tutti”.