iliad TOP 30 MONDO è in scadenza: ultimi giorni per attivarla

Chi sta cercando un’offerta mobile con tanti GIGA da utilizzare anche durante i viaggi fuori dall’Europa ha ancora pochi giorni per approfittare di TOP 30 MONDO di iliad. La promozione, infatti, sarà attivabile fino alle 15:00 del 10 settembre 2026: dopo quella data non sarà più possibile sottoscriverla.

L’offerta si distingue soprattutto per la quantità di traffico dati disponibile all’estero. Oltre ai 300 GB utilizzabili in Italia, TOP 30 MONDO mette a disposizione 30 GB in roaming in più di 110 Paesi, Unione Europea compresa, mantenendo il prezzo a 12,99 euro al mese per sempre.

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Ancora pochi giorni per TOP 30 MONDO

Il punto centrale dell’offerta è proprio il roaming internazionale. I 30 GB inclusi possono essere utilizzati non soltanto nei Paesi dell’Unione Europea, ma anche in numerose destinazioni extraeuropee particolarmente frequentate dai viaggiatori.

Tra i Paesi compresi figurano Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa, oltre a Regno Unito e Svizzera. Complessivamente, la copertura supera i 110 Paesi.

In Italia, invece, sono disponibili 300 GB con 5G e VoLTE inclusi, mentre minuti e SMS sono illimitati sia in Italia sia nell’Unione Europea. Un altro elemento importante è il prezzo: 12,99 euro al mese per sempre, senza rimodulazioni o aumenti nel tempo. Per chi sottoscrive l’offerta, quindi, il canone rimane quello previsto al momento dell’attivazione.

Quanto costa e chi può attivarla

TOP 30 MONDO è disponibile sia per i nuovi clienti iliad sia per gli utenti già iliad che vogliono cambiare offerta. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro. Per i già clienti, il passaggio a TOP 30 MONDO è possibile senza costi di cambio offerta quando si dispone di un piano con un canone pari o inferiore a 12,99 euro al mese. Il vero limite, però, è temporale: l’offerta può essere attivata soltanto fino alle 15:00 del 10 settembre 2026. Considerando che la scadenza è ormai vicina, chi è interessato dovrà quindi muoversi nei prossimi giorni.

iliad ha lanciato anche TOP 230

Nel frattempo, il 25 agosto iliad ha presentato anche TOP 230, pensata per il periodo del back to school. In questo caso l’offerta comprende 230 GB in Italia e 18 GB in roaming nell’Unione Europea, oltre a minuti e SMS illimitati in Italia e UE, al costo di 9,99 euro al mese per sempre.

TOP 230 resterà disponibile più a lungo, fino alle 15:00 del 29 ottobre 2026. Per chi, invece, cerca soprattutto traffico dati utilizzabile anche fuori dall’Europa, TOP 30 MONDO rimane la proposta da considerare, ma soltanto entro la scadenza del 10 settembre.