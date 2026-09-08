OnePlus 16, nuove conferme sulla batteria da 9.000 mAh

La batteria di OnePlus 16 continua a essere il vero argomento caldo delle indiscrezioni che circolano in Rete, e l’ultima arrivata parla di numeri che fino a poco tempo fa sembravano fuori portata per un telefono di punta. Si parla di 9.000 mAh, una cifra che sposta parecchio l’asticella e che, se confermata, renderebbe l’autonomia l’ultimo dei pensieri per chi metterà le mani sul dispositivo. A tirare fuori il dato è stato il leaker Digital Chat Station, molto seguito sul social cinese Weibo, che si è concentrato proprio sul comparto energetico del prossimo flagship.

Il punto interessante non è solo la capacità in sé, ma il modo in cui verrebbe gestita. Secondo quanto trapelato, OnePlus 16 adotterebbe la tecnologia sviluppata da OPPO per il supporto alla scarica a bassa tensione, una soluzione pensata per far lavorare una batteria così generosa senza doverla frenare o limitare in qualche modo. Tradotto in parole povere, tanta energia disponibile e nessun compromesso apparente sulle prestazioni quotidiane.

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Una capacità mai vista sulla serie di punta

Va detto che il produttore ha già lavorato con batterie da 9.000 mAh, montandole su modelli come OnePlus Nord 6 e OnePlus Turbo 6. La novità sta nel fatto che, questa volta, un accumulatore di queste dimensioni finirebbe per la prima volta sulla gamma top, quella che di solito deve fare i conti con spessori contenuti, materiali pregiati e un equilibrio complicato tra design e sostanza. Portare nove ampere ora dentro un flagship significa aver risolto una serie di grattacapi ingegneristici che fino a ieri sembravano difficili da aggirare.

Il resto della scheda tecnica, sempre stando alle voci che si rincorrono, va nella stessa direzione. Al centro ci sarebbe il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm, accompagnato da un display con refresh rate a 165 Hz che, nei giochi, potrebbe spingersi fino a 185 Hz. Numeri da vetrina, certo, ma anche il segnale piuttosto chiaro di un telefono pensato per non lasciare margini alla concorrenza sul fronte della fluidità.

Fotocamere da primo della classe

Anche il comparto fotografico promette bene. Il sensore principale sarebbe da 200 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico anch’esso da 50 megapixel. Una configurazione completa, che copre tutte le distanze focali più usate e che punta a mettere OnePlus 16 nella stessa fascia dei modelli più ambiziosi presentati dai rivali. Sulla carta, insomma, il dispositivo avrebbe tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i migliori top di gamma in circolazione.

C’è però un dettaglio che rischia di raffreddare l’entusiasmo di parecchi appassionati europei. Il lancio è atteso in Cina nel mese di ottobre, mentre al momento un arrivo sui mercati del vecchio continente appare piuttosto improbabile. Una scelta che il produttore ha già adottato in passato con altri modelli e che, almeno per ora, sembra confermata anche per questa generazione.