Huawei Watch Fit 4 Pro scende a 156 euro con zaffiro e titanio

Vetro zaffiro, titanio e un display capace di arrivare a 3000 nit sono caratteristiche che fino a poco tempo fa si vedevano solo su smartwatch decisamente più costosi. Huawei Watch Fit 4 Pro le porta invece nella fascia media e lo fa insieme a un sistema di monitoraggio della salute piuttosto completo. Oggi il modello diventa ancora più interessante grazie a uno sconto del 44% su Amazon che fa scendere il prezzo a 156,26 euro rispetto ai 279 euro di listino. Per chi cerca un compagno affidabile per lo sport e il benessere quotidiano il taglio merita un’occhiata attenta, anche perché la scheda tecnica ha parecchio da dire.

Zaffiro, titanio e un display da 3000 nit

A distinguere questo indossabile dalla concorrenza nella stessa fascia è soprattutto la costruzione a tripla protezione. Sul display c’è il vetro zaffiro, la lunetta è in lega di titanio e il corpo è realizzato in alluminio aerospaziale da 550 MPa. Il risultato è una resistenza fuori dal comune senza sacrificare la leggerezza, visto che il peso si ferma a 30,4 grammi cinturino escluso. Anche le misure restano compatte con i loro 44,5 × 40,0 × 9,3 mm, un dettaglio apprezzabile per chi non ama avere al polso orologi troppo ingombranti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lo schermo è un AMOLED da 1,82 pollici con risoluzione di 480 × 408 pixel e una luminosità massima di 3000 nit, il valore più alto mai raggiunto da uno smartwatch Huawei. La tecnologia LTPO permette di leggere tutto senza fatica anche sotto il sole diretto e tiene a bada i consumi quando l’Always On Display è attivo.

Salute e sport con Huawei TruSense

Il vero asso nella manica di Watch Fit 4 Pro però è il monitoraggio della salute. Il sistema Huawei TruSense mette insieme sensori per ECG, SpO2, temperatura cutanea, stress, HRV e qualità del sonno, così da offrire un quadro completo della condizione fisica senza dover ricorrere ad altri dispositivi.

Sul fronte sportivo l’offerta è altrettanto ricca. Le modalità sportive sono oltre 100 e spaziano dal basket al padel, mentre il GPS a doppia frequenza (L1 + L5) sfrutta cinque sistemi satellitari per tracciare gli allenamenti all’aperto con maggiore precisione. Le certificazioni 5 ATM e IP6X consentono di portarlo in piscina e durante attività acquatiche leggere, e il funzionamento è garantito in un intervallo di temperature che va da 20 gradi sotto zero fino a +45°C. Non manca la compatibilità con app molto diffuse come Strava, Komoot e Adidas Runtastic.

Capitolo autonomia. La batteria da 400 mAh arriva fino a 10 giorni di utilizzo tipico e la ricarica completa richiede appena 60 minuti con la base wireless inclusa nella confezione. Si tratta di un risultato che pochi rivali della stessa fascia di prezzo riescono a eguagliare.

Il prezzo su Amazon e la disponibilità

Il listino ufficiale parla di 279 euro ma su Amazon lo smartwatch di Huawei si trova ora a 156,26 euro, con un risparmio concreto di oltre 122 euro. Non è il minimo storico in assoluto, però è comunque il valore più basso registrato nell’ultimo periodo e quindi un’occasione da non sottovalutare per chi stava aspettando il momento giusto per l’acquisto.

Al momento la disponibilità risulta regolare. Offerte di questo genere tendono comunque a esaurirsi in fretta oppure a tornare al prezzo pieno senza alcun preavviso, e per uno smartwatch che unisce materiali premium, controllo avanzato dei parametri di salute e un’autonomia così generosa una combinazione simile tra prezzo e dotazione difficilmente si ripresenterà a breve.

Fonte: TecnoAndroid