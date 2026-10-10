iPhone Duo, rivestimento del display sostituibile a soli 19 euro

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, e con l’avvicinarsi del debutto iniziano a emergere informazioni molto concrete anche sul fronte dell’assistenza. La novità più interessante riguarda il cover layer, cioè lo strato che ricopre il display interno, che potrà essere sostituito rivolgendosi all’assistenza ufficiale con una spesa davvero contenuta.

Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario. Proprio quella superficie, con il passare del tempo e l’uso quotidiano, finirà inevitabilmente per mostrare il classico effetto piega, un problema che non riguarda soltanto il nuovo dispositivo della mela morsicata ma l’intera categoria dei pieghevoli. Poter intervenire su quello strato senza toccare il resto del pannello cambia parecchio le cose per chi ha intenzione di tenere il telefono a lungo.

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Quanto costa sostituire il rivestimento di iPhone Duo

Nella tabella dei prezzi pubblicata sul sito ufficiale, alla voce dedicata alle opzioni di assistenza AppleCare, compare anche questa componente, che in italiano viene chiamata semplicemente rivestimento. L’esborso stimato per la sostituzione è di 19 euro, una cifra quasi simbolica se paragonata a quanto costerebbe rimpiazzare l’intero schermo del dispositivo.

Attenzione però a non confondere la possibilità di sostituirlo con la facilità dell’operazione. Il fatto che lo strato protettivo sia rimovibile non significa affatto che toglierlo sia semplice. Considerando che la versione base da 256 GB di iPhone Duo richiede 2.369 euro, mettere mano al display flessibile in autonomia per staccare il cover layer, magari con l’idea di applicarne uno compatibile acquistato altrove, resta un tentativo fortemente sconsigliato. Un errore durante la procedura rischierebbe di trasformare un intervento da pochi euro in un danno ben più serio.

Apple sostiene che l’operazione sia alla portata di tutti

Va detto che si tratta solo di un suggerimento di prudenza, perché a quanto pare l’azienda la pensa in modo diverso e ritiene che la rimozione possa essere fatta da chiunque, senza particolari difficoltà. Durante l’evento di presentazione, Apple ha spiegato a un giornalista presente che il rivestimento nanotexture potrà essere sostituito in qualsiasi momento, sia per attenuare la piega sia per eliminare eventuali danni alla superficie. Non solo. Sempre secondo quanto riferito dalla società, tecnicamente lo strato potrà essere rimosso anche da soli, ottenendo così un display brillante. Una posizione piuttosto aperta, che lascia intendere come il rivestimento sia stato progettato fin dall’inizio per essere trattato quasi come un elemento di consumo, da cambiare quando l’usura comincia a farsi vedere.

Preordini, data di uscita e prezzi in Italia

Sul calendario le date sono già fissate. I preordini di iPhone Duo partiranno anche in Italia il 16 ottobre, mentre l’arrivo nei negozi è previsto esattamente una settimana più tardi, il 23 ottobre. Il dispositivo si inserisce in un segmento di mercato che fino a oggi è rimasto di nicchia, e la mela morsicata prova a ritagliarsi il proprio spazio con un listino decisamente impegnativo.

Come anticipato, il prezzo di partenza è di 2.369 euro per la configurazione con 256 GB di memoria interna. Salendo di capacità la cifra cresce sensibilmente fino ad arrivare a 3.869 euro per la versione più capiente di iPhone Duo, quella da 2 TB.

Fonte: TecnoAndroid