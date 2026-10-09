Small Prophets arriva su Apple TV: una prima volta per Cupertino

Da oggi gli abbonati ad Apple TV possono guardare i primi due episodi di Small Prophets, la serie comedy britannica accolta da una vera ondata di recensioni entusiaste. Il debutto arriva con una doppia puntata e con un trailer ufficiale che lascia intuire subito il tono stralunato e un po’ malinconico del racconto.

Dietro questo arrivo c’è un’operazione insolita per la piattaforma di Cupertino. Apple aveva acquisito la serie per la distribuzione internazionale nel corso dell’anno e si tratta di una prima volta assoluta, perché il servizio non aveva mai comprato un titolo in lingua inglese già trasmesso altrove. Fino a oggi il catalogo si era costruito quasi esclusivamente su produzioni originali, quindi la scelta segna un piccolo cambio di rotta.

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Small Prophets ha debuttato nel Regno Unito su BBC iPlayer e BBC Two all’inizio del 2026. Ad agosto è poi arrivato l’accordo con Apple, che ha portato la comedy sugli schermi degli abbonati di tutto il mondo. C’è però un’eccezione curiosa, proprio il Paese d’origine. Il pubblico britannico dovrà infatti aspettare il 2027 per trovarla sul servizio di streaming della Mela.

Mackenzie Crook e un cast di volti noti

A firmare il progetto è Mackenzie Crook, già conosciuto per Detectorists, che qui ha ideato, scritto e diretto la serie, ritagliandosi anche un ruolo davanti alla macchina da presa. Accanto a lui recitano Pearce Quigley (The Way Back), Lauren Patel (The Effects of Lying) e soprattutto Sir Michael Palin, storico volto dei Monty Python. Completano il gruppo, tra gli altri, Sophie Willan (Ludwig), Jon Pointing (Big Boys) e Paul Kaye, che il grande pubblico ricorda in Game of Thrones. Dopo la doppia anteprima la programmazione procede con un appuntamento fisso. I nuovi episodi della serie Apple TV usciranno ogni mercoledì fino al 4 novembre, data in cui si chiuderà la stagione.

Pozioni, omuncoli e un capanno pieno di segreti

Al centro della trama c’è Michael Sleep, interpretato da Pearce Quigley, un uomo eccentrico che da sette anni vive un’esistenza piuttosto ordinaria, cioè da quando la sua amata Clea è sparita nel nulla. Lavora in un negozio di bricolage, va a trovare il padre Brian (Michael Palin) e nel frattempo continua a sperare che lei torni. Una giornata come tante cambia tutto quando Brian gli consegna una vecchia ricetta a base di acqua piovana, letame di cavallo e una buona dose di alchimia.

Con quel foglio in mano, e nonostante un certo scetticismo, Michael si mette all’opera per creare degli omuncoli, piccoli spiriti magici capaci di prevedere il futuro. Spera che proprio loro possano rispondere alla domanda che lo tormenta da anni, ovvero se rivedrà mai Clea.

Nell’impresa lo aiuta Kacey, la giovane collega interpretata da Lauren Patel. Tra i due nasce un’amicizia improbabile che cresce in parte, anche se non solo, grazie all’antipatia condivisa per Gordon, il responsabile del negozio a cui presta il volto lo stesso Crook. Questo legame finisce per alimentare la curiosità e la frustrazione dei vicini ficcanaso, interpretati da Sophie Willan e Jon Pointing, ossessionati dal tentativo di scoprire cosa diavolo stia succedendo dentro quel capanno in giardino.

Small Prophets si aggiunge così a un catalogo che comprende già titoli di successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo. L’abbonamento ad Apple TV costa circa 13 euro al mese ed è incluso anche nel pacchetto Apple One.

Fonte: TecnoAndroid