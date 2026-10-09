Avengers: Doomsday, spunta il secchiello popcorn del Dottor Doom

Il merchandising di Avengers: Doomsday comincia a farsi vedere prima ancora che il film arrivi nelle sale, e lo fa con un oggetto che ha già conquistato i social, cioè un secchiello per i popcorn a forma di testa del Dottor Doom. Ogni grande produzione firmata Marvel Studios, DC o Star Wars porta con sé un carico di teorie, aspettative e curiosità, e il nuovo capitolo dedicato ai Vendicatori non fa eccezione. Le domande sul film si moltiplicano di giorno in giorno, alimentate da trailer, teaser, interviste al cast e perfino dai dettagli emersi nelle scene inedite della versione estesa Avengers: Endgame Encore.

Tra gli argomenti più discussi dalla community ci sono la possibile presenza di personaggi non ancora annunciati e le ragioni che hanno portato Robert Downey Jr. a vestire i panni del villain. Molti fan si chiedono se il suo Doom possa essere in realtà una variante di Tony Stark, il personaggio che lo ha reso celebre nell’universo cinematografico Marvel. L’attesa per un’uscita di questa portata però non si ferma alla pellicola e coinvolge, come sempre succede, anche il merchandising ufficiale.

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Occhi verdi luminosi e un trono da collezione

Accanto ai classici set LEGO e alle figure Funko Pop!, negli ultimi anni i collezionisti hanno spostato buona parte della loro attenzione su secchielli per popcorn e bicchieri a tema distribuiti nei cinema. Ed è proprio in questo filone che si inserisce l’oggetto apparso nelle ultime ore. Alcune immagini circolate sui social network mostrano quello che potrebbe essere il popcorn bucket di Avengers: Doomsday, ovvero una riproduzione della testa del Dottor Doom con occhi verdi illuminati da LED, che si apre per contenere lo snack.

Al contenitore si affianca un bicchiere che ritrae il cattivo seduto sul suo trono, con l’iconica “A” degli Avengers a fare da sfondo. Un abbinamento pensato chiaramente per chi ama portarsi a casa un ricordo della serata al cinema. C’è però un aspetto da non trascurare. Nonostante i due gadget abbiano fatto il giro della rete in pochissimo tempo, non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale e rimane il sospetto che le immagini siano un concept generato con l’intelligenza artificiale.

L’entusiasmo dei fan corre sui social

I dubbi sull’autenticità non hanno comunque frenato gli appassionati. Su Twitter la reazione è stata travolgente e i commenti sotto i post diventati virali raccontano bene quanta voglia ci sia di mettere le mani su questo pezzo da collezione. C’è chi giura di averne un bisogno viscerale e chi parla apertamente di un nuovo livello di follia targato Marvel, senza contare le risposte più goliardiche che hanno trasformato la discussione in una specie di gara di battute.

Un utente, per esempio, ha osservato che pescare i popcorn dalla testa del villain sarebbe l’unico modo per riuscire davvero a sconfiggerlo tutti insieme. Lo stesso fan ha aggiunto di considerare la cosa un successo assoluto, chiudendo con un invito diretto a prendere i suoi soldi. Un tono scherzoso che però lascia intuire quanto un eventuale prodotto ufficiale potrebbe andare a ruba nelle sale. Sul fronte dei Vendicatori arrivano intanto notizie anche per il capitolo successivo. Avengers: Secret Wars potrebbe infatti subire un rinvio, dato che Anthony Mackie girerà le proprie scene più tardi del previsto.

Fonte: TecnoAndroid