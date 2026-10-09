Marvel’s Wolverine, ora le scie olfattive si possono disattivare

Insomniac Games ha distribuito il 6 ottobre una nuova patch per Marvel’s Wolverine che introduce una delle funzioni più richieste dai giocatori. Da adesso le scie olfattive percepite dal protagonista si possono attivare o spegnere a piacimento, e lo stesso discorso vale per gli indizi che compaiono a schermo. Anche gli aiuti considerati finora quasi obbligatori, perché legati alla trama principale, diventano a tutti gli effetti un supporto opzionale da usare solo quando serve davvero.

La decisione arriva dopo le critiche di una parte dell’utenza. Molti trovavano la meccanica del fiuto fin troppo guidata e poco incline a stimolare l’esplorazione autonoma delle ambientazioni. In pratica il gioco accompagnava il giocatore per mano più del necessario, e chi amava perdersi un po’ tra le mappe si ritrovava con un percorso già disegnato davanti agli occhi. Una sensazione che, per un personaggio come Logan, stonava parecchio.

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Il tasto Suggerimento su R3 e il controllo sugli indizi

Il cuore dell’aggiornamento è una nuova impostazione integrata direttamente nei comandi. La funzione Suggerimento è stata assegnata al pulsante R3 del controller DualSense di PlayStation 5, così da lasciare a ciascun utente la scelta su come affrontare l’avventura. Le tracce collegate alla storia principale possono essere richiamate soltanto nel momento del bisogno, oppure ignorate del tutto per procedere alla cieca affidandosi al proprio senso dell’orientamento.

La personalizzazione non riguarda però solo il fiuto del mutante. La patch amplia il controllo anche alla visibilità degli indizi sonori e delle Nightmare Roots. Il risultato è la possibilità di muoversi nell’ambiente e scovare elementi chiave come le Nightmare Cabin senza aiuti visivi invadenti a coprire la scena.

Sui propri canali ufficiali lo studio ha voluto chiarire lo spirito dell’intervento con un messaggio piuttosto diretto: “L’ultimo aggiornamento per Marvel’s Wolverine è disponibile e aggiunge una nuova opzione ‘Suggerimento’ per le scie olfattive legate alla storia, basata sul feedback della community! Con i recenti aggiornamenti, avete ora un maggior controllo sulla visibilità di odori, indizi sonori e Nightmare Roots.”

Accanto al nuovo sistema di aiuti dinamici trova posto anche una serie di correzioni tecniche. Il pacchetto interviene su diversi bug e sugli episodi di crash improvvisi segnalati dai giocatori nelle scorse settimane, un aspetto meno appariscente ma comunque importante per chi sta ancora portando avanti la campagna.

Un lavoro di rifinitura cominciato a settembre

Il pulsante dedicato non nasce dal nulla. Rappresenta piuttosto il punto d’arrivo di una serie di ritocchi graduali che lo sviluppatore ha messo in campo passo dopo passo. Già verso la fine di settembre Insomniac Games era intervenuta sulle scie olfattive riducendone l’opacità e l’intensità visiva, per renderle meno pesanti da vedere durante l’esplorazione. Nella stessa occasione era arrivata anche l’opzione per disattivare le tracce legate alle bottiglie di whisky, alle casse di materiali e ad altri oggetti sparsi nelle mappe.

Con questa nuova patch il quadro si completa e la gestione degli aiuti in Marvel’s Wolverine diventa decisamente più flessibile rispetto al lancio. Chi apprezza le indicazioni continue può tenerle attive senza problemi, mentre chi cerca un’esperienza più libera ha finalmente gli strumenti per spegnerle quasi tutte. Lo studio mantiene così l’impegno preso lo scorso 15 settembre, quando aveva promesso di raccogliere con costanza i pareri degli appassionati per migliorare progressivamente l’esperienza di gioco.

Fonte: TecnoAndroid