WindTre GO 220 XX 5G: 220 Giga a 5,29 euro per gli ex clienti

Dal 1° ottobre 2026 WindTre ha messo sul tavolo due nuove offerte pensate per riconquistare una parte dei suoi ex clienti di rete mobile. Si chiamano GO 220 XX 5G e GO 220 X 5G e costano rispettivamente 5,29 euro e 5,49 euro al mese, con minuti illimitati e 220 Giga in 5G. Come accade con tutte le proposte winback dell’operatore arancione non sono aperte a chiunque. Possono attivarle soltanto gli ex clienti selezionati che ricevono l’SMS dedicato e la richiesta va fatta proprio sul numero che ha ricevuto il messaggio, con portabilità contestuale su una nuova SIM ricaricabile WindTre.

Da tempo la compagnia propone offerte winback a partire da 4,99 euro al mese, suddivise nelle classiche taglie XXS, XS, S, M, L e XL. Dal 17 settembre 2026 però è comparsa una logica diversa con GO 250 X 5G e GO 250 XX 5G, entrambe con minuti illimitati e 250 Giga, la prima a 5,49 euro e la seconda a 5,29 euro mensili. Le nuove tariffe da 220 Giga seguono lo stesso schema e al posto delle taglie tradizionali compaiono soltanto le sigle X e XX, che identificano il prezzo.

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Cosa includono GO 220 XX 5G e GO 220 X 5G

Il pacchetto è identico per entrambe. Ogni mese ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri italiani e 220 Giga di traffico dati fino al 5G. Cambia solo il canone, quindi 5,29 euro per GO 220 XX 5G e 5,49 euro per GO 220 X 5G. Per spingere la prima è partita in queste ore una campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti del Gruppo Wind Tre, compresi quelli degli ex marchi Wind e 3 Italia, che avevano dato il consenso alle comunicazioni commerciali. Il testo invita a passare a WindTre con 220 Giga, 100 SMS e minuti illimitati a 5,29 euro al mese, con attivazione e SIM gratuite in negozio entro l’11 ottobre.

La scadenza è personalizzata e può cambiare da utente a utente. Per aderire basta presentarsi in un punto vendita autorizzato entro la data indicata oppure aprire il link contenuto nel messaggio e acquistare online con spedizione a casa, inserendo il numero su cui è arrivato l’SMS. Di solito l’offerta prevede addebito sul credito residuo, SIM o eSIM gratuita, attivazione a costo zero e nessun vincolo.

Chi preferisce il pagamento automatico può optare per la versione Easy Pay, agli stessi prezzi mensili. In questo caso il costo di attivazione è di 49,99 euro, da saldare subito oppure in 24 rate da 2,08 euro. Scegliendo la rateizzazione e mantenendo l’offerta per 24 mesi si riceve uno sconto mensile pari alla rata, quindi di fatto l’attivazione non si paga. In caso di recesso anticipato però vengono addebitate le rate residue per i mesi mancanti e dal 2 aprile 2025 si aggiunge anche un costo di disattivazione di 10 euro.

Alternative, rete e servizi inclusi

Accanto alle nuove sigle ad alcuni ex clienti possono ancora arrivare GO 220 XXS 5G a 4,99 euro e GO 220 XS 5G a 5,99 euro, anche queste con scadenza fissata all’11 ottobre 2026 in alcuni messaggi. Restano disponibili pure le varianti da 250 Giga, cioè GO 250 XXS 5G a 4,99 euro, GO 250 XX 5G a 5,29 euro, GO 250 X 5G a 5,49 euro e GO 250 XS 5G a 5,99 euro. Chi non riceve alcun SMS può comunque puntare sulle offerte operator attack della gamma WindTre GO, attivabili online e in negozio ma solo portando il numero da determinati operatori.

Sul fronte della copertura l’operatore dichiara il 97% della popolazione raggiunta in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. La velocità massima stimata arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload secondo i documenti contrattuali, mentre la pagina dedicata al 5G parla di 1,6 Gbps. Dal 7 giugno 2024 è iniziato lo spegnimento del 3G sulla frequenza 2100 MHz, ora usata per il 4G, e la banda 900 MHz verrà dismessa più avanti.

Superata la soglia di SMS ogni messaggio costa 29 centesimi. Terminati i Giga invece si paga 0,99 euro per 1 Giga giornaliero e se anche quello finisce prima delle 23:59 la navigazione si blocca fino al giorno dopo. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS funzionano come in Italia, mentre per i dati vale un tetto mensile che cresce ogni anno.

Fonte: TecnoAndroid