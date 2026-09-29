HONOR Magic9 ufficiale: tre modelli e una batteria da 11.000 mAh

HONOR ha presentato ufficialmente in Cina la nuova serie HONOR Magic9, composta da tre flagship pensati per esigenze diverse: Magic9, Magic9 Super Power e Magic9 Pro Max. Il debutto arriva al termine di settimane molto intense per i produttori cinesi, dopo le presentazioni di vivo X500, OPPO Find X10 e Xiaomi 18 Pro. La gamma porta con sé il primo modello Pro Max nella storia del marchio, che è anche il secondo flagship con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Abbandona poi il vecchio design con il grande oblò circolare centrato sul retro e punta forte sulla collaborazione con ARRI, azienda tedesca specializzata in telecamere cinematografiche.

Magic9 Super Power e la sua batteria da record

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Credits: TecnoAndroid

Magic9 Super Power è uno smartphone dalle dimensioni generose con display LTPS OLED da 6,81 pollici e risoluzione 1.280 x 2.788 pixel. Il refresh rate arriva a 120 Hz, il PWM Dimming lavora a 3.840 Hz e la luminosità di picco locale tocca i 10.000 nit. Il vero punto di forza però è la batteria da 11.000 mAh al silicio carbonio, con ricarica cablata a 80 W, wireless a 50 W e inversa a 27 W. Il tutto sta in uno spessore di appena 8,1 mm, per un peso di 227 grammi.

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, raffreddato da una camera di vapore a contatto con il chip e da una ventola attiva che raggiunge i 30.000 giri al minuto, per una dissipazione complessiva di 12 W. Il processore è accompagnato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 256 o 512 GB di memoria UFS 4.1 non espandibile. Sul fronte fotografico il chip HONOR H1 gestisce la riduzione del rumore con una potenza di 18,8 TOPS per Watt nelle applicazioni IA. Il comparto posteriore comprende un sensore principale da 200 megapixel da 1/1,55 pollici, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x e un ultra grandangolare da 12 megapixel. C’è anche la compatibilità con il teleconverter G200. La camera frontale da 50 megapixel registra in 4K a 60 fps, mentre quelle posteriori arrivano al 4K a 120 fps. Il software è MagicOS 11 basato su Android 17, con l’assistente Yoyo AI e piena compatibilità con l’ecosistema Apple.

HONOR Magic9, il compatto con fotocamere ARRI

Credits: TecnoAndroid

HONOR Magic9 è la proposta più compatta della famiglia. Rispetto a Magic8 si riduce in pianta ma cresce in spessore e peso, arrivando a 8,5 mm e 209 grammi, conservando vetro, alluminio e certificazioni IP68/IP69K. Il motivo è una batteria da 8.000 mAh, cioè 1.000 mAh in più rispetto al modello precedente, con la stessa ricarica della variante Super Power. Anche qui c’è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a tagli di memoria che salgono fino a 1 TB.

Lo schermo LTPS OLED misura 6,37 pollici con risoluzione 1.236 x 2.664 pixel e occupa il 91,5% del frontale grazie a cornici sottilissime. Integra un lettore di impronte ultrasonico e una fotocamera frontale da 55 megapixel con sensore quadrato, capace di scattare in più formati. Sul retro il comparto sviluppato con ARRI prevede un principale da 200 megapixel da 1/1,4 pollici con stabilizzazione ibrida CIPA 7.5, un periscopico da 200 megapixel con doppio prisma e zoom ottico 3x e un ultra grandangolare da 50 megapixel.

Magic9 Pro Max, il nuovo top di gamma

Credits: TecnoAndroid

Magic9 Pro Max prende il posto di Magic8 Pro, dato che la gamma di quest’anno non prevede un modello Pro standard, e arriva con la promessa di sette anni di aggiornamenti. Il design richiama gli altri due modelli, anche se la parte a contrasto sul retro ricorda da vicino gli ultimi iPhone Pro. Le dimensioni restano simili al predecessore ma il peso cresce di 14 grammi per ospitare una batteria da 8.800 mAh contro i 7.200 mAh della versione cinese di Magic8 Pro. La ricarica cablata sale a 100 W, quella wireless a 80 W e quella inversa resta a 27 W.

Il display LTPO OLED da 6,8 pollici ha risoluzione 1.320 x 2.868 pixel, refresh adattivo da 1 a 120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz e protezione NanoCrystal Shield antiriflesso. In alto la Magic Capsule ospita una camera frontale quadrata da 55 megapixel e un sensore ToF 3D per lo sblocco con il volto. Il comparto posteriore triplo punta soprattutto sul video grazie ai profili colore e ai filtri cinematografici firmati ARRI, con un sensore principale da 1/1,28 pollici equivalente a 23 mm.

Fonte: TecnoAndroid