Google Pixel 11 e The Attico raccontano la Milano Fashion Week

In occasione della Milano Fashion Week, Google Pixel e The Attico hanno dato vita a una collaborazione dedicata alla creazione di contenuti, con protagonista la nuova funzionalità Magic Capture del Pixel 11 Pro. Al centro dell’iniziativa c’è “L’altra di Milano“, la nuova borsa della maison lanciata in anteprima esclusiva due giorni prima dello show su theattico.com e presso The Attico Ibiza, prima di essere presentata ufficialmente in passerella.

Le immagini teaser della borsa sono state scattate interamente con Pixel, esplorando i dettagli del design, scompartimenti, tasche, zip, anche da prospettive ravvicinate e inaspettate, trasformando il prodotto in protagonista di un racconto visivo pensato per osservare ciò che spesso sfugge a uno sguardo distratto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Magic Capture: catturare senza guardare uno schermo

Il fulcro tecnologico della collaborazione è Magic Capture, la funzionalità che interpreta il concetto “Reclaim the Moment“: permette di vivere un evento o un backstage in prima persona, affidando al dispositivo il compito di catturare istanti spontanei e creare raccolte fotografiche da condividere, senza dover mediare l’esperienza attraverso lo schermo del telefono. Una funzione pensata specificamente per contesti frenetici come una sfilata, dove l’attenzione al momento vissuto e la necessità di documentarlo entrano tradizionalmente in conflitto.

La collaborazione prosegue nel backstage del The Attico September 2026 Show, portando gli spettatori dietro le quinte di uno dei momenti più significativi per la maison, che quest’anno celebra il proprio decimo anniversario.

La visione delle fondatrici di The Attico

Secondo Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici e direttrici creative di The Attico, la moda è fatta di momenti che si susseguono a una velocità incredibile durante una sfilata, ed è importante essere pienamente presenti in quei momenti, vivere l’energia e le emozioni piuttosto che osservarle attraverso uno schermo. La tecnologia, secondo le due designer, può aiutare a immortalare ciò che accade in questi momenti frenetici senza distogliere l’attenzione da essi, un aspetto che ha reso la collaborazione particolarmente significativa in occasione dell’anniversario del brand. Attraverso Pixel 11 e Magic Capture, The Attico racconta così una prospettiva più intima e spontanea di ciò che accade prima e intorno alla passerella: la preparazione, i dettagli della collezione, i momenti del backstage e le emozioni che precedono lo show, lasciando alla tecnologia il compito di catturare mentre le persone restano libere di vivere l’esperienza.

Fonte: TecnoAndroid