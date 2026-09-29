HONOR MagicPad 4 in Cina: LCD a 165 Hz e batteria da 10.100 mAh

HONOR MagicPad 4 arriva ufficialmente in Cina con un nome identico a quello del tablet già visto in Europa, anche se le due versioni hanno in comune meno di quanto sembri. Il modello cinese rinuncia infatti allo schermo OLED per adottare un pannello LCD, cambia processore e punta su una batteria da 10.100 mAh che ne ridisegna completamente il carattere.

L’azienda lo descrive come un dispositivo versatile, adatto tanto alla produttività quanto ai contenuti multimediali, con un display ad alta frequenza studiato per stancare meno la vista e con funzioni per condividere file tra piattaforme differenti. La variante europea, presentata al Mobile World Congress di Barcellona, aveva invece puntato tutto su leggerezza e OLED, con uno spessore di appena 4,8 mm che all’epoca aveva attirato parecchia attenzione.

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Uno schermo LCD da 165 Hz pensato per film e lavoro

Credits: TecnoAndroid

Sulla parte frontale di HONOR MagicPad 4 trova posto un pannello da 12,1 pollici con la tecnologia di protezione oculare Oasis sviluppata da HONOR. La risoluzione è di 3000 x 1872 pixel, pari a 292 PPI, mentre la luminosità massima raggiunge i 700 nit in modalità HBM. Le frequenze di aggiornamento selezionabili sono cinque, cioè 60, 90, 120, 144 e 165 Hz, e non mancano le certificazioni IMAX Enhanced e HDR Vivid, che collocano il tablet tra quelli pensati per guardare film e serie oltre che per lavorare.

Anche l’audio ha un ruolo importante, con un impianto stereo a sei altoparlanti e audio spaziale 3D affiancato da tre microfoni. Una configurazione che serve sia per godersi i contenuti sia per affrontare le riunioni da remoto senza troppi compromessi.

Snapdragon 8s Gen 4, batteria enorme e MagicOS 10

A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 8s Gen 4, un chip a 4 nm con GPU Adreno 825, accompagnato da 8 oppure 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Per tenere a bada le temperature durante i carichi più impegnativi HONOR ha scelto un sistema di gestione termica tridimensionale con un’area di dissipazione in grafite superiore a 37.000 mm², che si traduce in un miglioramento dell’11,7% rispetto alla generazione precedente.

Il vero elemento distintivo però è l’alimentazione. La batteria da 10.100 mAh supporta la ricarica rapida SuperCharge da 66 W e promette fino a 70 giorni di autonomia in standby con una sola carica. Un accumulatore così capiente si fa sentire sulle misure, che arrivano a 277,07 x 179,28 x 6,29 mm per un peso di 537 g. Rispetto ai 4,8 mm e ai 450 g della versione europea parliamo di circa 1,5 mm e 87 g in più, un compromesso che sacrifica il record di sottigliezza in favore di un utilizzo più lungo tra una ricarica e l’altra.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Il reparto fotografico resta essenziale, con una fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.0 e autofocus e una frontale da 9 MP f/2.2 a fuoco fisso. Per la connettività ci sono WiFi 7 dual band, Bluetooth 6.0 e porta USB Type C. Sul piano software arrivano aggiornamenti a Borderless Notes e a HONOR Knowledge Workshop, oltre al supporto ai flussi di lavoro con le app Android su PC. La novità più curiosa riguarda lo scambio diretto di file, foto e video con dispositivi di altri marchi, compresi quelli iOS come gli iPhone, seguendo la strada della strategia Transfer Without Limits annunciata a Barcellona.

Le differenze con il modello europeo e i prezzi

Mettendo accanto le schede tecniche la distanza appare evidente. Il modello europeo, lanciato a marzo, offre un display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3.000 x 1.920 pixel e refresh fino a 165 Hz, monta lo Snapdragon 8 Gen 5 a 3 nm e si ferma a 4,8 mm di spessore. La versione cinese mantiene la stessa frequenza massima e una diagonale quasi uguale, ma passa all’LCD e a un processore diverso guadagnando in cambio una batteria decisamente più generosa.

In Italia HONOR MagicPad 4 nella configurazione da 12 e 256 GB ha un prezzo di listino di 699 euro, poi ritoccato più volte nei mesi successivi al debutto. In Cina il tablet è proposto in due tagli di memoria, entrambi compatibili con il sussidio nazionale. La versione da 8 e 256 GB costa 3.299 yuan, circa 432 euro al cambio, mentre quella da 12 e 256 GB sale a 3.699 yuan, circa 484 euro, ed è già disponibile all’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid