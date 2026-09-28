Honor Magic 9 Pro Max, foto della luna quasi da telescopio

Honor Magic 9 Pro Max non è ancora arrivato nei negozi ma ha già in mano un argomento piuttosto convincente per chi ama fotografare il cielo notturno. Il prossimo flagship del marchio cinese porta con sé un comparto chiamato Photography Master Set e, stando ai primi scatti mostrati, la resa sulle foto della luna è talmente nitida da reggere il confronto con quella di un vero telescopio. Un paragone impegnativo, certo, che però le immagini sembrano giustificare almeno in parte.

Il punto interessante è proprio questo. Non si parla di un generico miglioramento della fotocamera o di qualche ritocco al software, ma di un insieme di strumenti pensati per spingere la fotografia mobile verso risultati che fino a poco tempo fa sembravano riservati ad attrezzature ben più ingombranti. E la luna, da sempre, è il banco di prova più severo per chi vuole dimostrare di saper fare sul serio con lo zoom.

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Il confronto con iPhone 18 Pro Max

A rendere il discorso ancora più curioso c’è il paragone con iPhone 18 Pro Max. Secondo quanto emerge dagli scatti, nemmeno il futuro top di gamma di Apple riuscirebbe a catturare il satellite con la stessa chiarezza del nuovo smartphone di Honor. Detta così potrebbe sembrare una provocazione, eppure le immagini lunari diffuse finora mostrano un livello di definizione che difficilmente passa inosservato.

Bisogna intendersi su cosa significhi davvero un risultato del genere. Fotografare la luna con un telefono non è affatto semplice, perché si tratta di un soggetto lontanissimo, molto luminoso rispetto al buio che lo circonda e pieno di piccoli dettagli sulla superficie. Basta poco perché tutto si trasformi in una macchia bianca e sfocata. Quando invece un dispositivo riesce a restituire contrasti e contorni ben leggibili, vuol dire che ottica ed elaborazione lavorano in modo coordinato. Ed è esattamente il tipo di risultato che Honor Magic 9 Pro Max sembra voler mettere al centro della propria identità.

Il confronto con Apple, per quanto possa far discutere, serve soprattutto a dare una misura. Se il riferimento scelto è il modello più ambizioso della casa di Cupertino, è evidente che l’obiettivo non sia quello di competere nella fascia media ma di giocarsela direttamente con i nomi più pesanti del settore.

Cosa promette il Photography Master Set

Il cuore di tutto resta il Photography Master Set, il pacchetto fotografico su cui Honor punta per distinguere il suo prossimo dispositivo di punta. Al momento i dettagli tecnici non sono stati svelati nella loro interezza, quindi non è possibile sapere con precisione quali componenti o quali soluzioni software siano responsabili di questi risultati. Quello che si vede, però, parla abbastanza chiaro.

Le foto della luna circolate finora rappresentano una sorta di biglietto da visita. Chi segue il mondo degli smartphone sa bene quanto questo genere di scatti venga usato per mostrare le capacità di uno zoom, proprio perché mettono a nudo in un attimo eventuali limiti di nitidezza o di gestione della luce. Scegliere di presentarsi con immagini del genere significa essere piuttosto sicuri del proprio lavoro.

L’idea di un telefono capace di rivaleggiare con un telescopio resta ovviamente un’immagine forte, pensata per colpire. Ma i primi scatti diffusi mostrano la superficie lunare con una chiarezza tale da rendere il paragone meno azzardato di quanto si potrebbe pensare, e da collocare Honor Magic 9 Pro Max tra i dispositivi più attesi da chi considera la fotografia il criterio principale nella scelta di uno smartphone.

Fonte: TecnoAndroid