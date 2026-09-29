Volantino Lidl Parkside: trapano brushless a 27,99€ e 120 offerte

Il volantino Lidl valido da giovedì 1° ottobre a mercoledì 7 ottobre 2026 porta nei negozi una delle ondate di offerte Parkside più ricche dell’anno, con oltre 120 proposte dedicate al fai da te, al bricolage e alla cura del giardino. L’impostazione è quella tipica di inizio autunno, con tanti utensili a batteria della serie da 12V a prezzi molto contenuti, qualche strumento di precisione e una buona scelta di attrezzi per sistemare gli spazi verdi prima dell’arrivo del freddo. Questa è la tornata che parte il giovedì, perché da lunedì 5 ottobre è attesa un’ulteriore ondata di promozioni.

Trapani, avvitatori e utensili di precisione

Il pezzo forte è il trapano battente ricaricabile Parkside Performance, proposto a 27,99€. Ha un motore brushless e tre funzioni impostabili (perforazione, percussione e scalpellatura), un’energia di percussione di 1,1 Joule e un mandrino SDS. Il diametro massimo del foro arriva a 13 mm su legno, calcestruzzo e pietra e a 10 mm sul metallo. Va però tenuto presente che, come per molti altri modelli della serie, batteria e caricabatterie non sono inclusi nella confezione e funzionano solo con accessori a marchio Parkside.

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Per una dotazione più completa c’è il set trapano avvitatore Parkside Performance a 49€, che comprende due batterie da 12V e 2Ah, il caricatore, un assortimento di punte e bit e una borsa. La coppia massima è di 35 Nm, con 20 livelli regolabili più uno riservato alla foratura. L’avvitatore a percussione ricaricabile costa invece 19,99€ e offre 170 Nm di coppia massima con una frequenza nominale fino a 4.000 colpi al minuto. Chiudono il capitolo il set di punte da 3,99€, disponibile per legno, pietra, multifunzione o con attacco SDS, e la batteria da 4Ah a 19,99€ compatibile con tutti gli attrezzi da 12V.

Chi lavora sulla precisione può puntare sulla livella laser ricaricabile Parkside Performance a 49€, che proietta linee verticali e orizzontali fino a 25 metri e ha un supporto magnetico orientabile. Per la levigatura c’è la smerigliatrice orbitale a 39,99€, con sistema di aspirazione e contenitore per la polvere, 20.000 oscillazioni al minuto e quattro fogli di carta abrasiva in dotazione (batteria e caricatore si comprano a parte). Sul fronte del taglio la smerigliatrice angolare a 29,99€ monta un motore brushless e un disco da 76 mm, con una profondità fino a 16,3 mm. L’elettroutensile multiuso a 24,99€ offre invece 6 livelli di velocità e accessori inclusi per tagliare, levigare e raschiare nei lavori più fini.

Il giardino prima dell’inverno

Ampio spazio anche al verde. Spicca il soffiatore aspiratore e trituratore per foglie a benzina Parkside a 99€, con motore a due tempi da 0,9 kW e sacco di raccolta da 45 litri. Per chi preferisce qualcosa di più leggero c’è il mini soffiatore ricaricabile 3 in 1 a 14,99€, che aspira, soffia e gonfia con una velocità dell’aria fino a 95 metri al secondo.

Nel reparto giardinaggio compaiono poi la serra da giardino a 49€, con struttura in metallo, telo antistrappo e dimensioni di 140x200x140 cm, e i sacchi pieghevoli a 6,99€ in confezione da due. Ci sono anche le forbici per potatura a 2,99€ nelle versioni bypass, a incudine o universali, oltre al tagliarami telescopico a 12,99€ con manici estensibili da 64 a 85 cm e diametro di taglio fino a 40 mm.

Scala, luce, abbigliamento e disponibilità

Completano la selezione la scala pieghevole multifunzione Parkside a 99€, una soluzione 3 in 1 con portata massima di 150 kg da usare in appoggio, a libro o come scaletto, e la lampada LED ricaricabile da tavolo a 12,99€ con due sorgenti orientabili e 700 lumen. Per chi passa molto tempo in officina o in garage ci sono anche i pantaloni in jeans da lavoro a 12,99€, in cotone resistente e con tasche per gli attrezzi.

Le promozioni Parkside sono disponibili nei punti vendita Lidl da giovedì 1° ottobre 2026 fino a esaurimento scorte. Questi articoli non si possono acquistare online sul sito Lidl Italia e, trattandosi di prodotti non alimentari a rotazione rapida, conviene non aspettare troppo prima di andare in negozio. Prima di comprare è sempre meglio controllare nella scheda di ciascun utensile se batteria e caricatore sono inclusi, perché per diversi modelli della serie Performance vanno presi separatamente.

Fonte: TecnoAndroid