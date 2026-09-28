Super Mario Galaxy torna in vetta all’eShop di Nintendo Switch

La classifica eShop di Nintendo Switch di questa settimana riporta in cima un nome molto familiare. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 torna infatti in prima posizione tra i titoli più acquistati sul negozio digitale della console ibrida e lascia a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la seconda piazza. A completare il podio c’è Super Mario Party Jamboree, che si prende il terzo gradino e conferma quanto le avventure dell’idraulico più famoso del mondo continuino a occupare le zone alte della graduatoria.

Il ritorno al vertice della raccolta dedicata alle avventure spaziali di Mario arriva dopo una settimana in cui la situazione era diversa. Metroid Dread era riuscito ad agguantare la vetta della top 10 ma sembra aver esaurito almeno per ora il proprio slancio e scende infatti al quarto posto. Chiude la top five la Deluxe Edition di Minecraft Dungeons 2, che si sistema in quinta posizione subito alle spalle dell’avventura di Samus.

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Il resto della top 10 e il calo di Tomodachi Life

Scorrendo la parte bassa della classifica eShop il dominio di Nintendo resta evidente. Al sesto posto troviamo Super Mario Bros. Wonder, seguito in settima posizione dall’intramontabile Mario Kart 8 Deluxe, presenza quasi fissa in questo genere di elenchi. L’ottava piazza è occupata da Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, mentre Super Smash Bros. Ultimate si ferma al nono posto. A chiudere la top 10 ci pensa The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che porta così a due il numero di capitoli della saga di Link presenti nella graduatoria settimanale.

Le notizie meno positive riguardano proprio Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. Il titolo aveva trascorso diverse settimane al comando della classifica ma da qualche tempo continua a perdere terreno. Sette giorni fa occupava la sesta posizione e adesso è scivolato fino all’ottava, segno di una spinta iniziale che si sta progressivamente affievolendo mentre altri giochi recuperano visibilità tra gli utenti di Switch.

La classifica dei giochi solo in digitale

Curiosamente anche la graduatoria riservata ai giochi disponibili esclusivamente in formato digitale presenta sostanzialmente gli stessi protagonisti. In testa c’è infatti Super Mario Galaxy 2, il cui Metascore lo scorso luglio è cambiato dopo ben sedici anni, e che conquista il primo posto anche in questa lista parallela. Alle sue spalle si piazzano Well Dweller in seconda posizione e Pokémon Rosso Fuoco al terzo posto, che completano il podio dei titoli acquistabili soltanto sul negozio online.

Proseguendo lungo la classifica digitale si incontra al quarto posto Disney Dreamlight Valley, seguito da Pokémon Verde Foglia in quinta posizione, che affianca così l’altro storico capitolo della serie già presente sul podio. Sesto posto per Graveyard Keeper 2, mentre in settima piazza compare il primo Super Mario Galaxy, presente in questa lista anche come titolo separato rispetto al suo seguito. Chiudono la top 10 Stardew Valley all’ottavo posto, Deltarune in nona posizione e Terraria al decimo.

Fonte: TecnoAndroid