HKC V2418S: monitor IPS a 144Hz al minimo storico su Amazon

Un monitor gaming a 144Hz con pannello IPS sotto i 76€ sembrava fino a poco tempo fa un miraggio, invece HKC V2418S è sceso proprio a quella cifra su Amazon, toccando il suo minimo storico. Si parla di uno schermo da 24 pollici che mette insieme fluidità da competizione e colori accurati, una combinazione che normalmente richiede un budget ben più alto. Chi tiene d’occhio il mercato dei display lo sa bene: trovare un refresh rate elevato abbinato a un pannello IPS di qualità in questa fascia di prezzo richiede parecchia pazienza. Stavolta l’attesa viene ripagata, e il prodotto ha argomenti validi sia per chi gioca sia per chi lo userebbe in ufficio.

HKC V2418S, fluidità e colore come punti di forza

Al centro di tutto c’è un pannello IPS Full HD da 23,8 pollici capace di arrivare a 144Hz di frequenza di aggiornamento, un valore che non molto tempo fa restava confinato a modelli decisamente più costosi. Il tempo di risposta di 5ms GTG mantiene le immagini nitide anche nelle scene più movimentate, mentre la tecnologia Adaptive Sync riduce in modo efficace lo screen tearing quando le partite si fanno più intense.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte cromatico c’è probabilmente la sorpresa più interessante. La copertura del 99% sRGB è un dato notevole per un dispositivo di questo prezzo e lo rende adatto non soltanto al gioco ma anche ai lavori in cui serve una resa dei colori affidabile. La risoluzione è di 1920×1080 in formato 16:9, il contrasto arriva fino a 1500:1 nelle versioni più recenti e i colori riproducibili sono 16,7 milioni. La superficie è glossy, una scelta pensata per ottenere immagini più brillanti.

Anche il comfort visivo ha ricevuto la giusta attenzione grazie alle tecnologie Low Blue Light e Flicker Free, utili a chi passa molte ore davanti allo schermo tra lavoro e svago. La compatibilità con lo standard VESA 100×100 consente poi di fissare il monitor a un braccio o alla parete, con una libertà di posizionamento in più. Qualche limite c’è e va segnalato: una sola porta HDMI 1.4, nessuna DisplayPort e niente supporto HDR. Rinunce comunque comprensibili se si guarda al cartellino.

Sconto del 31% e prezzo più basso di sempre

Il listino originale di HKC V2418S è fissato a 109,99€, ma in questi giorni su Amazon il prezzo è sceso fino a 75,99€. Parliamo di un taglio del 31% che porta lo schermo al livello più basso registrato finora, un’occasione che difficilmente tornerà a presentarsi a breve.

Per chi desidera migliorare la propria postazione da gioco senza spendere cifre eccessive, l’insieme di pannello IPS, 144Hz e prezzo ribassato rende questo monitor gaming un’opportunità concreta. Conviene muoversi in fretta, prima che le scorte finiscano o che il costo torni a salire verso i 109,99€ di listino.

Fonte: TecnoAndroid