Mercedes EQS, lo sterzo steer by wire è ordinabile a 3.050 euro

Su Mercedes EQS berlina arriva lo sterzo steer by wire, che da ora diventa un’opzione ordinabile su tutta la gamma. La novità non riguarda un solo allestimento o qualche paese selezionato, perché vale in ogni mercato in cui l’ammiraglia elettrica della Stella viene commercializzata. Alla base c’è un’idea semplice da spiegare ma tutt’altro che banale da realizzare, cioè fare a meno del collegamento meccanico diretto tra il volante e le ruote.

Per chi acquista in Italia il sistema ha un prezzo di 3.050 euro. In cambio di questa cifra il classico piantone sterzo sparisce e al suo posto lavorano comandi elettronici. Non si tratta soltanto di un modo diverso di girare le ruote. Questa soluzione apre infatti la strada a una serie di vantaggi che vanno oltre la semplice esperienza al volante e che toccano anche l’abitabilità e il design degli interni.

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Come funziona lo sterzo senza collegamento meccanico

Con lo steer by wire il volante non è più legato fisicamente alle ruote anteriori. Ogni movimento impresso dal guidatore viene tradotto in segnali elettronici e sono proprio questi impulsi a comandare la sterzata vera e propria. Detto così può sembrare un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, eppure cambia parecchio il comportamento dell’auto nella vita di tutti i giorni.

Lo schema permette infatti di applicare un angolo di sterzata variabile in base alla velocità. Quando si procede piano, ad esempio in un parcheggio o durante una manovra stretta in città, l’angolo diventa più ampio. Quando invece la berlina viaggia spedita l’intervento si fa più contenuto. Il risultato è che servono meno giri di volante per completare le manovre, con braccia meno impegnate e movimenti più naturali.

Nella pratica tutto questo si traduce in una vettura più facile da manovrare e da parcheggiare, qualità non scontata su un’ammiraglia delle dimensioni di Mercedes EQS. Allo stesso tempo l’auto risulta più stabile e agile quando l’andatura si fa sostenuta, perché la risposta dello sterzo si adatta alla situazione senza diventare nervosa.

Più spazio a bordo e volanti dalle forme nuove

C’è poi un aspetto meno evidente ma molto concreto. Eliminare il piantone meccanico significa liberare spazio nell’abitacolo, che diventa così più arioso. Non solo. Senza il vincolo della colonna dello sterzo i progettisti possono anche “giocare” di più con la forma del volante, proprio come ha fatto Mercedes sulla EQS e come ha fatto Tesla sulla Model S Plaid.

Non sorprende quindi che questa tecnologia stia prendendo sempre più piede sulle vetture moderne, in particolare sulle auto elettriche. Il motivo principale è proprio la maggiore disponibilità di spazio interno, un punto di forza che i modelli a batteria offrono già rispetto alle versioni con motore termico e che lo sterzo elettronico contribuisce ad ampliare ulteriormente.

Sul fronte delle prestazioni la Casa tedesca sottolinea un altro elemento. Secondo Mercedes il sistema steer by wire montato sulla EQS ha un ritardo di risposta inferiore rispetto a una soluzione tradizionale, con un tempo di reazione di circa 1 millisecondo.

Fonte: TecnoAndroid