iPhone 18 Pro a rate nei negozi Fastweb anche per i nuovi clienti

Fastweb ha aperto le porte dei suoi negozi a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max anche per chi non è ancora cliente dell’operatore. L’acquisto avviene direttamente nei punti vendita con un pagamento dilazionato tramite finanziamento Findomestic, una possibilità che si aggiunge a quelle già attive per chi aveva un contratto in corso.

Come accade di solito, per portarsi a casa uno smartphone a rate nei negozi Fastweb i nuovi clienti devono attivare una delle offerte mobili attualmente in commercio. La scelta è tra Fastweb Mobile Start a 9,95 euro al mese, Fastweb Mobile Pro a 11,95 euro al mese e Fastweb Mobile Ultra a 19,95 euro al mese. Sul sito dell’operatore i prezzi dei nuovi top di gamma Apple vengono mostrati in abbinamento al piano Start, sempre con finanziamento a tasso zero. C’è però un dettaglio da non trascurare, perché dal 1° settembre 2026 sui telefoni più costosi è previsto un meccanismo che permette di ottenere uno sconto complessivo di 120 euro scegliendo Ultra, rispetto alle cifre ottenibili con Start o con Pro.

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Prezzi a rate e colorazioni di iPhone 18 Pro nei negozi

I due modelli sono stati presentati ufficialmente il 9 settembre 2026 durante l’Apple Event “Surprise and shine”. I preordini sono partiti il 12 settembre alle 14:00, mentre la disponibilità generale è scattata il 18 settembre 2026, Italia compresa. Proprio dal 12 settembre i già clienti Fastweb, così come quelli del marchio Vodafone, hanno potuto prenotare i nuovi smartphone online attraverso il Fastweb Shop o il Vodafone Shop. Con il brand Vodafone l’acquisto in negozio è stato esteso ai nuovi clienti già dal 18 settembre, mentre nei punti vendita Fastweb i nuovi melafonini sono arrivati a fine settembre 2026.

Ecco le cifre in abbinamento a Fastweb Mobile Start con tasso zero, tutte spalmate su 48 mesi. iPhone 18 Pro da 256GB costa 31 euro al mese, la versione da 512GB sale a 36 euro e quella da 1TB arriva a 46 euro. Per iPhone 18 Pro Max si parte da 34 euro al mese con 256GB, si passa a 39,50 euro con 512GB e si tocca quota 49,50 euro con 1TB.

Sul fronte delle colorazioni le varianti da 256GB e 512GB di entrambi i modelli sono disponibili in Black e Burgundy, mentre i tagli da 1TB risultano proposti soltanto in Black. Chi è già cliente può invece acquistare online tramite il Fastweb Shop, dove gli smartphone vengono offerti soprattutto con pagamento in un’unica soluzione a partire da 1488 euro per iPhone 18 Pro e da 1632 euro per il fratello maggiore. In alternativa resta possibile dilazionare la spesa con Findomestic a tasso zero oppure affidarsi a PayPal.

Compatibilità con VoLTE e 5G sulla rete Fastweb

Nel negozio online l’operatore dichiara che entrambi i dispositivi sono compatibili con il VoLTE e con la rete 5G. Il Voice over LTE consente di effettuare chiamate sulla rete 4G e, stando alla pagina dedicata sul sito, tutti gli smartphone Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi Redmi, Realme, Motorola, Honor e ZTE lanciati dal 2023 in poi risultano ufficialmente supportati.

Per quanto riguarda la connessione di quinta generazione, con Fastweb si può raggiungere una velocità massima di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Va ricordato poi che da maggio 2025 tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta mobile dell’operatore vengono attivati sulla rete ex Vodafone Italia. In seguito alla fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., avvenuta il 1° gennaio 2026, Vodafone è oggi un marchio commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029 e utilizzato anche all’interno del corporate brand Fastweb + Vodafone.

Fonte: TecnoAndroid