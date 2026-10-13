Sony BRAVIA 6 OLED 65″ a 1.399 euro su Amazon con 4 HDMI 2.1

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 BRAVIA 6, un OLED che punta sull’essenziale

Il Sony BRAVIA 6 OLED da 65 pollici scende a 1.399 euro su Amazon. A questa cifra diventa decisamente più accessibile una tecnologia che per tanti appassionati di home cinema è rimasta a lungo un sogno. Avere un pannello autoemissivo in salotto senza svuotare il conto, del resto, non è mai stato semplice. Sony prova a cambiare le cose portando su questo modello la stessa tecnologia che di solito riserva ai suoi televisori di punta, con un listino molto più alla portata. La dotazione è di tutto rispetto, con quattro porte HDMI 2.1 complete, il supporto al Dolby Vision e una frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz.

BRAVIA 6, un OLED che punta sull’essenziale

Lo slogan scelto dall’azienda giapponese è “OLED essentials, now within reach” e racconta bene la strategia di Sony per il 2026, cioè portare i vantaggi dell’immagine OLED a un pubblico più ampio. Il pannello montato su BRAVIA 6 è un WOLED prodotto da LG Display nella variante “SE”, una soluzione che elimina il polarizzatore per contenere i costi. Il compromesso riguarda soprattutto i riflessi, un po’ più evidenti rispetto agli OLED di fascia alta, e un picco di luminosità di 1.000 nit che per la categoria resta piuttosto modesto. Il punto di forza della tecnologia autoemissiva però rimane intatto. Contrasto infinito e neri perfetti sono garantiti, senza quel fastidioso effetto blooming che spesso accompagna i pannelli Mini LED.

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Sul fronte dell’elaborazione video lavora il processore Pentonic 800, affiancato da Sony Triluminos Pro e dal Dynamic Contrast Enhancer. Non si tratta del chip XR montato sui modelli superiori, eppure la resa dei colori risulta comunque convincente. La scheda tecnica comprende la risoluzione 4K UHD da 3840×2160 pixel con refresh nativo a 120Hz e il supporto ai formati Dolby Vision, HDR10 e HLG, mentre manca all’appello l’HDR10+. Per la parte audio ci sono Dolby Atmos e DTS:X. Le quattro porte HDMI 2.1 integrano VRR, ALLM ed eARC, il sistema operativo è Google TV con l’assistente Gemini a bordo e la connettività sfrutta il WiFi 6E. Non manca nemmeno l’accesso a Sony Pictures Core per i contenuti in streaming.

Chi passa molte ore con il pad in mano troverà nelle quattro porte HDMI 2.1 full bandwidth un vantaggio tutt’altro che scontato in questa fascia di prezzo. Grazie a loro le console di ultima generazione possono essere sfruttate fino in fondo, con il 4K a 120Hz e tempi di latenza ridotti al minimo. Per chi vuole collegare più dispositivi contemporaneamente è un dettaglio che fa la differenza, visto che non c’è bisogno di scegliere quale console tenere attaccata al televisore.

Fonte: TecnoAndroid