Hyundai Tucson N Line debutta a Parigi con cerchi da 20 pollici

A meno di due settimane dalla première mondiale della nuova generazione, Hyundai Tucson N Line debutta al Salone di Parigi 2026 e porta con sé tutto il carattere sportivo che la casa coreana riserva alle sue versioni più grintose. Il SUV più audace della gamma si presenta così con un aspetto decisamente più aggressivo, fuori e dentro l’abitacolo, senza rinunciare alla praticità e alla versatilità d’uso che da sempre lo contraddistinguono.

La variante N Line prende quindi la nuova Tucson e la reinterpreta con lo stile tipico delle versioni N di Hyundai. L’intervento riguarda soprattutto l’immagine e la sensazione di sportività, mentre la base tecnica e l’offerta di motori restano quelle del modello standard. Una scelta che permette di avere un’auto dall’aria corsaiola ma comunque pensata per l’uso di tutti i giorni.

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Un design muscoloso ispirato alle prestazioni

Credits: TecnoAndroid

Le proporzioni robuste del SUV seguono il linguaggio stilistico Art of Steel del costruttore coreano. Il pacchetto estetico dedicato alla N Line regala alla vettura un profilo più ribassato, affilato e deciso. Davanti spicca un paraurti dalle linee più spigolose con uno spoiler pronunciato e prese aerodinamiche laterali rifinite in nero satinato. Lungo la fiancata si notano minigonne muscolose abbinate a modanature inferiori in tinta con la carrozzeria e passaruota più sottili.

Il quadro si completa con gli specchietti retrovisori e gli inserti sul montante C in nero lucido. Al posteriore trovano posto un paraurti con diffusore integrato e i doppi terminali di scarico sportivi. Non mancano poi i cerchi in lega esclusivi da 20 pollici e i badge specifici sul frontale e sui parafanghi, dettagli che rendono la Tucson N Line subito riconoscibile anche a colpo d’occhio.

Abitacolo sportivo e motori elettrificati

Credits: TecnoAndroid

All’interno il tema grintoso prosegue con l’esclusiva configurazione Black Monotone, arricchita da dettagli e cuciture rosse a contrasto su sedili, plancia e pannelli porta. I sedili sportivi uniscono tessuto scamosciato e pelle per garantire un sostegno migliore in curva e una piacevole sensazione al tatto. Tra gli elementi dedicati figurano il volante N con impugnature in pelle traforata, la pedaliera e il poggiapiede in metallo lucido e i battitacco specifici.

Nonostante l’impostazione così sportiva lo spazio resta generoso. Il bagagliaio arriva fino a 613 litri e il divano posteriore è frazionabile 40:20:40 con una funzione scorrevole di 150 mm. Sul fronte delle motorizzazioni la nuova Hyundai Tucson N Line eredita l’intera gamma a trazione anteriore della versione standard. Si parte dalla Mild Hybrid 48V con motore 1.6 T GDi da 150 CV (110 kW) abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Segue la Full Hybrid, che affianca allo stesso 1.6 una batteria da 1,49 kWh per una potenza complessiva di 245 CV (180 kW) e un automatico a 6 rapporti. In cima c’è la Plug in Hybrid con batteria da 17,1 kWh, capace di percorrere diverse decine di chilometri in elettrico e di erogare fino a 292 CV (215 kW) con cambio automatico a 6 marce.

Tecnologia, comfort e sicurezza di ultima generazione

La dotazione tecnologica ruota attorno al sistema operativo Android Automotive OS di Hyundai e al display da 17 pollici di serie con Pleos Connect. A questo si aggiungono il riconoscimento vocale Gleo AI potenziato dall’intelligenza artificiale e gli aggiornamenti over the air. Per il comfort la nuova Tucson N Line offre i sedili Ergo Motion e Relaxation Comfort, il climatizzatore Multi Air Mode, la ricarica wireless rapida Qi 2.0 da 15 W e la chiave digitale Digital Key 2.0.

La sicurezza è invece affidata a sistemi evoluti come il Forward Collision Avoidance Assist 2.0, l’Highway Driving Assist 2.0 e il Parking Collision Avoidance Assist. A richiesta è disponibile anche la tecnologia a matrice Micro Pixel Lighting con 25.600 pixel LED, pensata per gestire con grande precisione i fasci luminosi.

Fonte: TecnoAndroid