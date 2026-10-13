Gemini Live prepara un restyling e un pulsante mai visto prima

Google sta preparando un nuovo intervento su Gemini Live, la modalità di conversazione dal vivo del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Le tracce di questo lavoro sono emerse dall’analisi del codice dell’app Google per Android e raccontano di un doppio cambiamento: da una parte un restyling dell’interfaccia, dall’altra l’arrivo di un pulsante che finora non si era mai visto. Niente di ufficiale per il momento, ma gli indizi sono abbastanza chiari da delineare la direzione presa dall’azienda di Mountain View.

Per capire il senso di queste modifiche conviene fare un piccolo passo indietro. Le interazioni con l’AI ormai fanno parte della vita di tutti i giorni, entrano nelle ricerche, nei messaggi, nelle piccole incombenze quotidiane. Eppure si tratta di strumenti ancora giovani, che cambiano a una velocità notevole e si arricchiscono continuamente di funzioni e possibilità nuove. Proprio per questo sono soggetti anche a revisioni grafiche frequenti, quasi un cantiere sempre aperto.

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Perché Gemini cambia aspetto così spesso

Credits: TecnoAndroid

Dietro ogni ritocco estetico c’è un obiettivo preciso, cioè costruire una sorta di grammatica visiva che risulti sempre più riconoscibile e facile da leggere. Con un assistente che parla, ascolta, mostra risultati e reagisce in tempo reale, il modo in cui le informazioni vengono presentate sullo schermo diventa fondamentale. Un’interfaccia confusa rischia di vanificare anche le capacità più avanzate del modello che sta sotto.

Non stupisce allora che Google abbia già messo mano parecchie volte all’aspetto di Gemini. Il percorso è stato fatto di aggiustamenti progressivi, ognuno pensato per rendere l’esperienza un po’ più chiara e coerente rispetto alla precedente. E a quanto pare la serie non è finita, perché un nuovo capitolo è già in preparazione.

Credits: TecnoAndroid

Le novità sono state individuate scavando nel codice della versione 17.65.17 dell’app Google per il sistema operativo del robottino verde. Si tratta di un metodo piuttosto comune per intercettare in anticipo le funzioni su cui gli sviluppatori stanno lavorando, prima ancora che vengano attivate per gli utenti. In questo caso gli elementi trovati sono due e riguardano entrambi l’esperienza di conversazione con l’assistente.

Le due novità in arrivo per Gemini Live

La prima modifica riguarda direttamente la UI di Gemini Live, ovvero la schermata che compare quando si dialoga a voce con l’assistente in modo continuo e naturale, senza dover digitare nulla. È la parte più esposta dell’intera esperienza, quella con cui chi usa questa modalità entra in contatto ogni volta, e quindi anche quella in cui ogni dettaglio grafico pesa di più. Un intervento qui significa cambiare la percezione stessa dello strumento.

La seconda novità invece consiste nell’introduzione di un pulsante inedito, una funzione in più che andrebbe ad aggiungersi a quelle già presenti. Nel codice emerge come un elemento del tutto nuovo, segno che Google non si sta limitando a ridisegnare ciò che esiste ma punta anche ad ampliare le possibilità a disposizione di chi conversa con Gemini Live.

Le due modifiche vanno lette insieme, perché raccontano la stessa strategia da due angolazioni diverse. Da un lato c’è la volontà di rendere la modalità vocale più ordinata e immediata da usare, dall’altro quella di dotarla di nuovi controlli. L’ordine con cui sono emerse dal codice dell’app Google parte proprio dall’interfaccia, il primo dei due interventi in lavorazione su Gemini Live.

Fonte: TecnoAndroid