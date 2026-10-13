Starlink in India a prezzi accessibili? Musk non dà cifre

Elon Musk ha promesso che Starlink in India avrà un prezzo accessibile, ma su quanto costerà davvero il servizio non è arrivata nessuna cifra. Una promessa piuttosto vaga, che cade in un momento tutt’altro che casuale. Jio Platforms punta infatti a una valutazione di circa 95 miliardi di euro in quella che dovrebbe diventare la più grande IPO mai vista nel Paese, e la coincidenza è difficile da ignorare. L’asticella da superare è altissima, perché in India i dati mobili costano più o meno 0,07 euro a gigabyte, una delle tariffe più basse al mondo.

Una promessa senza listino

Secondo Musk, Starlink dovrà per forza proporre tariffe abbordabili sul mercato indiano, perché altrimenti i clienti semplicemente non comprerebbero il servizio. Il miliardario ha anche sostenuto che l’arrivo di un nuovo concorrente amplierebbe la scelta per i consumatori e ridurrebbe i profitti di Ambani, senza però mettere a rischio la sopravvivenza di Reliance come azienda. Dettagli concreti, però, nessuno. Non si conoscono il canone mensile, il costo dell’hardware, quello dell’installazione e nemmeno una data di lancio commerciale.

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Per ora quindi la parola “accessibile” va letta come una dichiarazione di posizionamento più che come un’offerta reale. Indica una direzione, certo, ma finché non verranno pubblicati numeri veri resta impossibile verificarne la sostanza economica. Su X Musk ha aggiunto che la connessione satellitare potrebbe favorire l’istruzione dei bambini e aiutare le piccole imprese delle aree remote a raggiungere i mercati globali. Si tratta delle sue motivazioni, non di risultati misurati in modo indipendente.

Il nodo delle autorizzazioni e l’ombra della quotazione

Sul fronte regolatorio la situazione è meno sbilanciata di quanto possa sembrare. Starlink, la divisione satellitare di Jio ed Eutelsat OneWeb hanno già le licenze necessarie per le comunicazioni via satellite, ma tutti e tre gli operatori aspettano ancora l’autorizzazione finale di sicurezza prima di poter avviare le attività commerciali. I funzionari indiani hanno respinto l’idea che la società di Musk sia stata presa di mira, spiegando che le tre compagnie si trovano più o meno allo stesso punto del percorso di approvazione.

Musk però la pensa diversamente. Ha accusato pubblicamente alcuni “oligarchi”, senza mai nominarli, di ostacolare l’ingresso di Starlink per difendere una “morsa monopolistica” sui consumatori indiani. Un’accusa che al momento non trova riscontri e che va considerata per quello che è, cioè una sua affermazione e non un fatto accertato. Reliance non ha risposto alle richieste di commento.

La campagna contro Ambani arriva poi in una fase particolarmente delicata per le finanze del gruppo, proprio mentre Jio Platforms prepara la sua storica quotazione in Borsa. Jio e Airtel controllano insieme quasi l’80% del mercato della banda larga in India, anche se il metodo con cui è stato calcolato questo dato non è stato specificato. Qualsiasi minaccia competitiva credibile, per quanto prematura, aggiunge incertezza a questo quadro.

Più che la burocrazia, contano i conti

La sfida più dura per Starlink, in realtà, è una questione di aritmetica. Jio ha costruito la propria posizione puntando su dati a basso costo, una strategia che ha abituato tutto il mercato indiano della connettività a prezzi molto aggressivi. Offrire un valore paragonabile tra hardware, installazione e abbonamento è il vero ostacolo, ben più che fissare una data di debutto. L’internet satellitare richiede infatti un investimento iniziale in apparecchiature che le reti mobili terrestri non impongono ai consumatori.

Le tappe decisive sono l’autorizzazione di sicurezza, gli accordi sullo spettro, i prezzi ufficiali e il costo dei terminali per gli utenti. Finché questi dettagli non saranno pubblici, la capacità di Starlink di sfidare Jio rimane una questione aperta. Per le famiglie delle zone rurali e per le comunità isolate che gli operatori satellitari dicono di poter raggiungere, la risposta dipenderà dalle cifre e non dai post pubblicati sui social.

Fonte: TecnoAndroid