Audi A2 e-tron sbarca a Parigi: fino a 643 km di autonomia

Audi ha scelto il Salone di Parigi 2026 per mostrare al grande pubblico la nuova Audi A2 e-tron, la compatta elettrica che da ora in poi rappresenta il punto d’ingresso alla mobilità a zero emissioni firmata dai quattro anelli. Il debutto ufficiale era già avvenuto lo scorso 7 settembre, ma la kermesse francese, che resta tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario automobilistico internazionale, offre alla vettura una ribalta decisamente più ampia. Il listino parte da 38.350 euro e gli ordini sono stati aperti il 10 settembre 2026, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è fissato a partire da gennaio 2027.

Audi A2 e-tron, lo spirito del 1999 rivive in versione elettrica

Il nome non è stato scelto a caso. La nuova A2 e-tron riprende la filosofia della celebre antenata del 1999, un modello che all’epoca aveva puntato con decisione sull’innovazione, e la aggiorna con una cura quasi ossessiva per l’efficienza aerodinamica e per la sostenibilità. A Ingolstadt non usano mezzi termini e la definiscono l’auto più efficiente mai costruita dal marchio. I numeri, del resto, vanno in quella direzione, con un consumo che può scendere fino a 12,8 kWh ogni 100 km.

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Credits: TecnoAndroid

Proprio grazie a questi valori la compatta tedesca arriva a dichiarare un’autonomia massima di 643 km nel ciclo omologativo WLTP, una cifra che la rende adatta anche ai viaggi lunghi e non soltanto agli spostamenti cittadini. L’offerta di motori prevede quattro livelli di potenza che vanno da 170 a 326 CV. Sul fronte della ricarica si parla di un massimo di 183 kW in corrente continua, a cui si aggiunge la tecnologia di ricarica bidirezionale, utile per restituire energia all’esterno.

Salendo a bordo si trova un abitacolo che prende in prestito impostazione e materiali dai modelli di categoria superiore, con un’attenzione particolare all’insonorizzazione. La plancia accoglie il nuovo palcoscenico digitale dedicato alla strumentazione, i comandi vocali potenziati dall’intelligenza artificiale e il sistema Audi connected work, pensato per chi vuole lavorare anche in auto. Per organizzare gli spazi ci sono soluzioni pratiche come i punti di fissaggio Fidlock, che permettono di sistemare gli accessori a piacimento. Tra gli aiuti alla guida spicca invece un assistente al parcheggio sviluppato sfruttando i principi del machine learning.

C’è poi un dettaglio industriale che merita attenzione. La vettura è approdata sulla linea di montaggio dello stabilimento di Ingolstadt con ben 21 mesi di anticipo rispetto ai tempi abituali di sviluppo, un risultato tutt’altro che scontato per un progetto di questa portata.

Le altre novità Audi al Mondial de l’Auto

La A2 e-tron non è comunque l’unica protagonista. Allo stand della Casa di Ingolstadt al Mondial de l’Auto 2026 trovano spazio diverse anteprime e qualche anniversario importante. Per la prima volta davanti al pubblico ci sono la nuova A6 allroad e il rinnovato Q7. Il costruttore festeggia inoltre i trent’anni della storica A3, e lo fa presentando la variante A3 Sportback e-hybrid.

Accanto alle novità assolute compaiono anche i modelli più recenti della gamma, ovvero Q4 e-tron, Q6 e-tron e la sportiva RS 5. A catturare gli sguardi è però la monoposto RS26, esposta per ricordare il debutto ufficiale del marchio nel campionato mondiale di Formula 1 con i piloti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

Fonte: TecnoAndroid