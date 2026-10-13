Google Messaggi potrebbe avere giochi in chat come GamePigeon

Google Messaggi potrebbe presto accogliere una novità piuttosto curiosa, cioè dei giochi integrati da avviare direttamente dentro le conversazioni. L’idea ricorda da vicino quello che succede da tempo su iMessage grazie a GamePigeon, e si inserisce nel lavoro costante che il team di sviluppatori di Mountain View porta avanti sulle proprie applicazioni e sui propri servizi, tra funzioni inedite e ritocchi grafici più o meno evidenti.

Stando a quanto emerge in queste ore, il colosso statunitense si starebbe preparando a portare su Android una funzionalità pensata soprattutto per il divertimento. Non si tratta di uno stravolgimento dell’app, ma di un modo diverso di vivere la chat con amici e contatti, trasformando un normale scambio di messaggi in una piccola sfida da giocare senza uscire dalla conversazione.

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Cosa è emerso dalla beta di Google Messaggi

I primi indizi su questa novità sono saltati fuori dall’ultima beta di Google Messaggi, identificata dalla build messages.android2026100200RC00.phone.openbetadynamic. All’interno del codice dell’applicazione compare infatti una sezione mai vista prima che porta un nome molto esplicito, cioè “Giochi”. Un dettaglio che lascia intendere come il progetto sia già in lavorazione, anche se per il momento rimane nascosto agli utenti e non è attivabile in alcun modo.

L’elenco dei titoli individuati nelle stringhe è già abbastanza ricco e punta su passatempi semplici e immediati. Ci sono Word Scramble, Chess, Cup Pong, Checkers, Pool, Basketball, Four in a Row, Crazy 8s e Darts. In pratica giochi di parole, scacchi, dama, biliardo, basket e freccette, insieme ad altre proposte leggere adatte a una partita veloce tra una risposta e l’altra. Curioso anche il nome in codice scelto internamente per l’intera funzionalità, ovvero “Midnight”, che per ora non trova altre spiegazioni nel codice.

Nelle righe analizzate compaiono anche le voci generiche “Game” e “Games”, che con ogni probabilità servono a etichettare la nuova sezione e i singoli titoli all’interno dell’interfaccia di Google Messaggi. Si tratta comunque di semplici stringhe, quindi di elementi che descrivono la presenza della funzione senza mostrarne l’aspetto grafico o il comportamento effettivo.

Una risposta Android a GamePigeon

Nel caso in cui l’azienda decidesse davvero di procedere con il lancio, gli utenti Android si ritroverebbero tra le mani qualcosa di molto vicino a GamePigeon di Apple. Su iPhone questo strumento permette di sfidare gli amici in semplici giochi multiplayer direttamente tramite iMessage, ed è proprio questo il modello a cui la nuova sezione “Giochi” sembra ispirarsi in modo piuttosto evidente.

Per l’app di messaggistica di Big G sarebbe un’aggiunta capace di rendere le conversazioni più vivaci, soprattutto nelle chat tra amici dove una partita a scacchi o a freccette può diventare un pretesto in più per restare in contatto. L’impostazione, almeno sulla carta, è quella di partite rapide e accessibili a chiunque, senza bisogno di scaricare applicazioni separate.

Sul funzionamento concreto, però, le informazioni sono ancora poche. Non è chiaro se i giochi integrati saranno utilizzabili durante una conversazione, avviati da un menu dedicato oppure raggiungibili tramite un’interfaccia diversa. Al momento Google non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulla funzione né sulle tempistiche di un eventuale debutto in Google Messaggi.

Fonte: TecnoAndroid