GTA 6 per PC potrebbe arrivare nel primo trimestre 2027

Il conto alla rovescia per il debutto di GTA 6 su console è ormai agli sgoccioli, visto che al 19 novembre manca poco più di un mese. Ma a sorprendere in queste ore sono soprattutto le voci su GTA 6 per PC, una versione che al momento non ha ancora una data ufficiale e che potrebbe arrivare molto prima di quanto la maggior parte dei giocatori abbia immaginato finora. Secondo le indiscrezioni più recenti, infatti, l’attesa per chi gioca su computer potrebbe accorciarsi in modo considerevole rispetto al passato.

Il punto di partenza è noto a tutti. Il 19 novembre il titolo sbarcherà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre per la piattaforma PC non c’è stato finora alcun annuncio. Chi gioca davanti a un monitor si era quindi preparato a un’attesa lunga, magari lunghissima, e per motivi tutt’altro che campati in aria.

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Il precedente di GTA 5 e un’attesa che potrebbe cambiare

L’idea iniziale, condivisa da buona parte della community, era quella di mettersi il cuore in pace. Il motivo è semplice e affonda le radici nella storia recente della serie. GTA 5 aveva debuttato su PS3 e Xbox 360 a settembre del 2013 e ci aveva messo un anno e 7 mesi prima di approdare su PC, arrivato soltanto ad aprile. Un intervallo di tempo enorme, che aveva costretto molti appassionati a scegliere se comprare subito una console oppure aspettare pazientemente la conversione per computer.

Partendo da quel precedente, era piuttosto naturale aspettarsi uno scenario simile anche per il nuovo capitolo. Da allora però di tempo ne è passato parecchio e lo sviluppo di GTA 6, come ormai è risaputo, è stato particolarmente lungo. Proprio questa gestazione così estesa potrebbe aver cambiato le carte in tavola, perché tutto lascia pensare che stavolta le cose possano andare in maniera parecchio diversa rispetto al capitolo precedente.

Il confronto con il passato resta comunque utile per capire la portata della notizia. Passare da un’attesa di oltre un anno e mezzo a una distanza decisamente più contenuta sarebbe un cambio di passo notevole per una serie che ha sempre dato la precedenza alle console al momento del lancio.

Il primo trimestre del 2027 come possibile finestra di lancio

Le prime voci su un possibile arrivo della versione per computer nel 2027 erano emerse già nei primi giorni di settembre. All’epoca si trattava di indiscrezioni piuttosto vaghe, senza un periodo preciso a cui fare riferimento. Ora però un portale del settore non solo rafforza questa ipotesi, ma si sbilancia anche con maggiore precisione sulla finestra di lancio.

Stando a quanto trapelato, GTA 6 per PC dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2027, quindi al massimo entro marzo. Tradotto in termini pratici, il distacco tra l’edizione console e quella per computer sarebbe di pochi mesi soltanto, una tempistica lontanissima da quella vissuta ai tempi di GTA 5.

Si tratta di un’anticipazione che probabilmente sorprenderà anche i più ottimisti, quelli che speravano in un’attesa breve ma non osavano immaginare un gap così ridotto. Va ricordato che al momento non esiste alcuna conferma ufficiale e che la data della versione PC rimane ancora ignota. L’indiscrezione colloca comunque l’uscita di GTA 6 su computer tra gennaio e marzo del 2027, a pochi mesi dal debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S fissato per il 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid