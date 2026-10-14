Google Playground: descrivi un gioco all’IA e giocalo nel browser

Google ha deciso di puntare su un’idea che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza: descrivere un videogioco all’intelligenza artificiale e poi giocarlo subito, direttamente dal browser. Il progetto si chiama Playground ed è una piattaforma sperimentale pensata per chi ha in testa un’idea ma non sa da dove cominciare per trasformarla in qualcosa di giocabile. Non serve scrivere codice e non serve conoscere i linguaggi di sviluppo. Basta spiegare cosa si vuole ottenere, con parole normali, e lasciare che sia il sistema a fare il resto.

Il cuore dell’esperienza sta tutto nei prompt, cioè nelle istruzioni testuali che l’utente scrive per guidare l’IA. È lo stesso meccanismo che ormai molti conoscono grazie ai chatbot, solo che qui il risultato non è una risposta scritta ma un gioco vero e proprio. Ed è proprio questa la scommessa di Google, portare la creazione videoludica fuori dalla cerchia ristretta degli sviluppatori e renderla accessibile a un pubblico molto più ampio.

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Come funziona Playground e cosa si può modificare

L’aspetto più interessante di Playground è che non si limita a generare un gioco e a lasciarlo così com’è. Attraverso i prompt è possibile intervenire su diversi elementi e cambiarli strada facendo. Si possono riscrivere le regole, cioè il modo in cui funziona la partita e cosa bisogna fare per andare avanti. Si può mettere mano alla fisica, quindi al comportamento degli oggetti e dei personaggi quando si muovono o entrano in contatto tra loro. E poi ci sono i protagonisti stessi, che possono essere modificati, e le ambientazioni, che possono cambiare aspetto in base a ciò che viene richiesto.

Detto in modo semplice, ogni parte del gioco diventa qualcosa di malleabile. Non c’è un editor complicato da imparare né un menu pieno di opzioni tecniche da decifrare. Il dialogo con l’IA prende il posto di tutto questo, e la creazione si trasforma in una specie di conversazione in cui si aggiunge, si toglie e si corregge finché il risultato non convince.

Il fatto che tutto avvenga via browser non è un dettaglio da poco. Significa che non c’è bisogno di installare programmi particolari o di avere a disposizione un computer potente pensato per lo sviluppo. Si apre la pagina, si descrive il gioco e lo si prova. Una catena molto corta tra l’idea e il momento in cui la si vede prendere forma sullo schermo.

Una piattaforma sperimentale aperta a chi non programma

Va sottolineato che si tratta di una piattaforma sperimentale. Non è un prodotto definitivo e nemmeno uno strumento pensato per sostituire il lavoro degli studi di sviluppo. È piuttosto un terreno di prova, un modo per capire fino a dove può spingersi l’IA quando le si chiede di costruire qualcosa di interattivo partendo da una semplice descrizione.

Il pubblico a cui si rivolge è chiaro. Sono le persone che non hanno competenze di programmazione ma che magari hanno sempre avuto voglia di inventare un gioco tutto loro. Fino a oggi per realizzare anche un progetto piccolo servivano conoscenze tecniche, tempo e parecchia pazienza. Con un approccio di questo tipo la barriera d’ingresso si abbassa parecchio, perché lo strumento principale diventa la capacità di spiegare bene ciò che si ha in mente.

È qui che si gioca la nuova scommessa di Google, nel provare a far coincidere il momento in cui si immagina un gioco con quello in cui lo si può giocare. Con Playground regole, fisica, personaggi e ambientazioni si cambiano tutti allo stesso modo, scrivendo un prompt.

Fonte: TecnoAndroid