One UI 9 stabile per Galaxy A57: si parte dalla Corea del Sud

Samsung ha iniziato a distribuire One UI 9 basata su Android 17 anche nella famiglia Galaxy A. Il primo modello della serie a ricevere l’aggiornamento stabile è Galaxy Quantum 7, cioè la variante sudcoreana di Galaxy A57 5G. Si tratta di una novità che interessa da vicino anche chi possiede il modello venduto negli altri mercati, anche se per ora non c’è alcuna indicazione su quando il nuovo software sarà scaricabile fuori dalla Corea.

Questa distinzione conta parecchio. Il rilascio riguarda infatti solo lo smartphone commercializzato in Corea del Sud, quindi One UI 9 non è ancora disponibile sui Galaxy A57 italiani o statunitensi. Per questi ultimi non è stata comunicata nessuna data ufficiale di distribuzione.

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Il debutto parte dalla variante coreana

Il pacchetto destinato a Galaxy Quantum 7 è identificato dal firmware A576SKSU2BZIE. Il changelog pubblicato da Samsung indica il 6 ottobre come data di rilascio e l’aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza del 5 settembre 2026.

Il nome è diverso, ma la sostanza cambia poco. Quantum 7 e Galaxy A57 5G condividono il processore Exynos 1680 e gran parte della piattaforma hardware. Proprio questa parentela così stretta rende il debutto coreano un segnale interessante per chi aspetta Android 17 sul proprio A57, perché lo sviluppo della versione stabile ha raggiunto un primo traguardo concreto.

Il passaggio arriva dopo oltre un mese di test. Samsung aveva coinvolto diversi modelli Galaxy A nel programma beta di One UI 9 e aveva così allargato la sperimentazione oltre i dispositivi di fascia alta, quelli che di solito catalizzano l’attenzione durante queste fasi.

Personalizzazione e privacy al centro delle novità

Il nuovo firmware mette mano a diverse funzioni che si usano tutti i giorni. Tra i cambiamenti più evidenti c’è una maggiore libertà nella personalizzazione del pannello delle impostazioni rapide, accompagnata da un’opzione che consente di attivare in pochi istanti il blocco di sicurezza.

Sul versante della privacy arriva un indicatore più chiaro che segnala quando le applicazioni accedono alla posizione. L’idea è rendere immediato capire quando un’app sta sfruttando questo dato, senza costringere l’utente a scavare tra i menu per trovare l’informazione.

Samsung Health si presenta con un’interfaccia rinnovata, mentre Bixby ottiene nuovi controlli sulla cronologia delle conversazioni e un widget da posizionare nella schermata iniziale. Completano il quadro alcuni strumenti inediti dedicati all’accessibilità e un aggiornamento dell’orologio nella schermata di blocco. Insomma, l’aggiornamento tocca tanto l’aspetto dell’interfaccia quanto la gestione di diverse funzioni personali e legate alla sicurezza.

Cosa aspettarsi per gli altri Galaxy A57

L’arrivo della nuova versione su Galaxy Quantum 7 lascia pensare che il rilascio per le altre varianti di Galaxy A57 5G possa essere vicino. Si tratta però soltanto di un’aspettativa e non di una scadenza annunciata da Samsung. La sola disponibilità in Corea non permette di fissare il giorno in cui il software sbarcherà negli Stati Uniti o in Italia.

Per verificare se un aggiornamento è pronto sul proprio dispositivo Galaxy, Samsung indica di aprire le Impostazioni, entrare nella voce Aggiornamenti software e toccare poi Scarica e installa. Prima di avviare l’installazione di One UI 9 l’azienda consiglia di effettuare un backup dei dati più importanti.

Fonte: TecnoAndroid