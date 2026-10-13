Android: ci saranno sempre più smartphone con ventola integrata

Gli smartphone di fascia alta corrono sempre più veloce, e la potenza dei chip più recenti sta mettendo in crisi persino i sistemi di dissipazione più evoluti. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Cina, nei prossimi tempi potrebbe crescere il numero di flagship Android equipaggiati con una ventola interna, pensata per tenere sotto controllo le temperature quando il processore viene spinto al massimo.

Basta fare un passo indietro di qualche anno per capire quanto sia cambiato lo scenario. All’epoca la camera di vapore era una soluzione rara, quasi una curiosità riservata a pochi modelli. Oggi invece è diventata una dotazione irrinunciabile per qualsiasi telefono che monti un SoC di fascia top. Il motivo è semplice: senza questo sistema il chip andrebbe in throttling nel giro di poco, abbassando le frequenze per non surriscaldarsi e lasciando sulla carta gran parte dei numeri impressionanti sbandierati al lancio.

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Quando la camera di vapore non basta più

Il punto è che adesso si starebbe arrivando a un limite. Pare che diversi produttori del mondo Android stiano sperimentando l’aggiunta di un sistema di raffreddamento attivo, cioè proprio una piccola ventola, per aiutare il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a mantenere le sue prestazioni più a lungo. Si tratta del chip già visto all’opera su Xiaomi 18 Pro Max, e a quanto pare la sua potenza richiederebbe qualcosa in più rispetto alla sola dissipazione passiva.

A diffondere la voce è stato il leaker cinese Digital Chat Station, che ha sottolineato un aspetto piuttosto interessante. Secondo lui, adottare una ventola porterebbe benefici in termini di prestazioni superiori a quelli garantiti da un semplice aggiornamento del processore. Questo varrebbe soprattutto negli scenari più impegnativi, a partire dal gaming. Il leaker si spinge anche oltre, affermando che un telefono con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 dotato di ventola sarebbe in grado non solo di competere con il più recente e potente SoC di Qualcomm, ma addirittura di superarlo mentre si gioca.

Il ragionamento ha una sua logica. Nei videogiochi più pesanti conta poco toccare le prestazioni di picco più alte per qualche secondo, perché quello che fa davvero la differenza è riuscire a mantenerle stabili per tutta la sessione. Un chip leggermente meno potente ma raffreddato meglio può quindi offrire un’esperienza più fluida di uno più performante che però si scalda e rallenta dopo pochi minuti.

Un possibile nuovo trend tra i top di gamma

Sempre secondo Digital Chat Station, almeno un altro marchio starebbe valutando di integrare la ventola interna nei propri modelli Pro Max o Ultra. I nomi dei produttori coinvolti non sono stati resi noti, ma la loro scelta potrebbe aprire la strada a una vera tendenza. In pratica una caratteristica finora confinata agli smartphone da gioco di brand di nicchia come REDMAGIC potrebbe diventare molto più comune anche tra i telefoni di punta tradizionali.

C’è però un motivo se finora le ventole non hanno sfondato fuori da quel segmento. Le controindicazioni sono tutt’altro che trascurabili, a cominciare dalla resistenza ad acqua e polvere, difficile da garantire quando serve far circolare aria dentro la scocca. A questo si aggiunge il problema degli spazi interni, già ridotti all’osso negli smartphone moderni dove ogni millimetro è conteso tra batteria, fotocamere e componenti vari. Portare un sistema del genere su un flagship Android rappresenterebbe quindi una sfida ingegneristica notevole, e per ora non è chiaro quale produttore deciderà di affrontarla per primo.

Fonte: TecnoAndroid