One UI 9 arriva in Italia: Galaxy S25, S24 e pieghevoli al via

La One UI 9 basata su Android 17 ha cominciato a raggiungere gli smartphone Samsung in Italia e i primi a riceverla sono Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Il rollout però non si ferma qui, perché la nuova release è in distribuzione anche per Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy A57 5G. In parallelo arrivano novità nel nostro Paese pure per Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, mentre Galaxy Z Flip8 dovrebbe seguire con ogni probabilità nelle prossime ore.

One UI 9 su Galaxy S25 e sui pieghevoli del 2025

L’aggiornamento arriva a pochi giorni dall’avvio della distribuzione in Corea e porta con sé i firmware S93*BXXUCDZIF per la serie Galaxy S25, F766BXXUCCZIH per Z Flip7 e F966BXXUCCZIH per Z Fold7. Il download è decisamente corposo per chi non proviene già dalla beta, quindi conviene avere una connessione Wi-Fi a portata di mano. Rispetto alla One UI 8.5 le novità sono numerose ma, come si era capito già durante la fase di test, il sistema non viene stravolto.

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Il cuore del pacchetto è la Galaxy AI. Now Brief integra widget dinamici compatibili con ancora più app di terze parti e consente di creare schede personalizzate. Now Nudge invece mostra suggerimenti contestuali in più momenti, non solo nella tastiera ma anche nelle notifiche delle conversazioni e in un pulsante fluttuante nell’angolo in basso a destra. Tra i nuovi suggerimenti spuntano l’inserimento dei dettagli delle prenotazioni o degli indirizzi e il salvataggio dei luoghi in Google Maps. Bixby guadagna l’Attivazione con gesto e nuovi widget, Call Brief propone schede contestuali durante le chiamate e Creative Studio suggerisce idee per generare immagini partendo da eventi imminenti.

C’è spazio anche per My FanCam, una funzione video che segue automaticamente il soggetto scelto tenendolo al centro dell’inquadratura e ritagliando il resto in base al movimento. Il Finder rinnovato permette di affiancare nella home la barra di ricerca Google e quella di Samsung. Interprete offre una nuova visualizzazione per seguire meglio i dialoghi tradotti, con traduzioni più rapide in Modalità conversazione e riproduzione più veloce sulle Galaxy Buds. Migliorano poi Scansione documenti, che richiede meno regolazioni manuali sui materiali complessi, e Registratore vocale, con riepiloghi più chiari e strutturati.

Privacy, assistenza e le patch di settembre 2026

Nelle impostazioni debutta la sezione Garanzia e assistenza, che raccoglie in un unico punto diagnostica e protezione del dispositivo. Da qui si può verificare la copertura della garanzia sui dispositivi connessi, avviare un’autodiagnosi, consultare le stime di riparazione, gestire Samsung Care+ o prenotare l’assistenza ufficiale in pochi tocchi.

Sul fronte della sicurezza arriva Security Brief, che porta dentro Now Brief gli avvisi su malware, app da fonti sconosciute e autorizzazioni superflue. Le app considerate dannose o vulnerabili restano bloccate finché l’utente non decide se rimuoverle. Gli Avvisi sulla privacy avanzati sfruttano l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo per individuare accessi non necessari alle autorizzazioni, anche in background. Diventa inoltre più semplice bloccare il telefono in fretta tenendo premuti insieme Volume giù e tasto laterale oppure toccando il pulsante di accensione nel pannello rapido, così al successivo sblocco i dati biometrici non vengono accettati. Un indicatore blu nella parte alta dello schermo segnala quando un’app accede alla posizione.

Il pannello rapido si personalizza ancora di più con cursori di luminosità e volume ridimensionabili, lettore multimediale regolabile e la possibilità di separare il pulsante della modalità audio dal volume. Completano il quadro un player musicale con nuove animazioni, ulteriori opzioni di personalizzazione, miglioramenti all’accessibilità compreso TalkBack e tutte le novità interne introdotte da Google con Android 17. Samsung Health cambia volto con grafici più chiari, schede ridimensionabili per categoria, registrazione rapida di umore e pasti anche tramite fotocamera, analisi delle tendenze più dettagliate e il monitoraggio dei parametri vitali del sonno con Galaxy Watch o Ring. Debutta anche un punteggio giornaliero dedicato al cuore, basato su sonno, esercizio fisico, IMC e carico vascolare.

Con l’aggiornamento la serie Galaxy S25 riceve anche le patch di sicurezza di settembre 2026, che correggono 58 vulnerabilità CVE legate ad Android, 18 delle quali classificate come critiche, insieme a 32 miglioramenti SVE che riguardano più da vicino i prodotti della casa di Seoul.

Fonte: TecnoAndroid