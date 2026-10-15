Google Play Store, arriva la sezione per acquistare smartphone

Il Google Play Store si arricchisce di una nuova categoria di prodotti e stavolta non si parla di app o giochi ma di oggetti veri e propri come smartphone, smartwatch e auricolari. Alcuni utenti hanno iniziato a vedere comparire la sezione Acquista dispositivi, uno spazio che mette in vetrina l’hardware disponibile sul Google Store. La novità arriva a pochi giorni da un’altra introduzione che riguarda l’Italia, cioè la possibilità di comprare carte regalo, comprese quelle di terze parti, direttamente dallo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android dotati dei servizi Google.

Anche in questo caso il colosso di Mountain View si muove con discrezione, senza annunci ufficiali in pompa magna. Qualche indizio però c’era già stato. Nel mese di luglio, ma soltanto negli Stati Uniti, all’interno di Google Play erano apparsi alcuni banner pubblicitari dedicati a Samsung Galaxy Watch8. Un esperimento che col senno di poi sembra aver preparato il terreno a qualcosa di più strutturato.

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Cosa mostra la nuova sezione Acquista dispositivi

Secondo diverse segnalazioni circolate in rete nelle ultime ore, la nuova voce Shop devices (traduzione letterale “Acquista dispositivi”) si trova nella pagina del selettore dell’account, subito sotto Play Labs. Aprendola compare in alto la dicitura “Dispositivi dal Google Store” e subito dopo una carrellata di prodotti firmati Google e Samsung, anche se questi ultimi sembrano visibili solo a una parte degli utenti.

Tra i modelli avvistati figurano Samsung Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26, affiancati da Google Pixel 10a. In altre schermate spuntano invece Pixel 11 Pro Fold e Pixel 11, oltre a dispositivi indossabili come Pixel Watch 5 e alle Pixel Buds Pro 2. Un catalogo che spazia quindi dai telefoni tradizionali ai pieghevoli fino agli auricolari.

Google Play fa da vetrina ma la vendita passa dal Google Store

A chiarire il funzionamento è stata la stessa Google con una pagina di supporto dedicata. Il testo spiega che ora è possibile scoprire e acquistare hardware come smartphone Pixel o Samsung in vendita sul Google Store passando da Google Play. Quando si compra un prodotto in evidenza sullo store delle app, però, l’ordine viene elaborato e gestito interamente dal negozio ufficiale di Google.

In pratica Google Play assume il ruolo di punto di contatto e fornitore di contenuti. La sezione includerà banner promozionali che rimandano al Google Store, dove avviene materialmente la transazione. La pagina di supporto non indica restrizioni geografiche, quindi sulla carta la funzione potrebbe essere attiva ovunque esista un Google Store regionale.

Al momento non è chiaro se si tratti di un rollout limitato a mercati come Stati Uniti e India oppure del classico rilascio graduale lato server destinato prima o poi ad arrivare anche in Italia. Sui dispositivi italiani, per ora, la sezione non sembra essersi ancora vista.

Come controllare la versione installata del Play Store

Chi vuole assicurarsi di avere l’ultima versione disponibile del Google Play Store sul proprio smartphone Android può aprire l’applicazione, toccare l’avatar in alto a destra, cioè l’icona dell’account Google, e seguire il percorso Impostazioni, Informazioni, Aggiorna Play Store.

Avere l’app aggiornata non garantisce comunque di trovare subito la sezione Acquista dispositivi. Il rilascio infatti non sembra ancora partito su larga scala e potrebbero servire giorni, se non addirittura settimane, prima che la funzione raggiunga tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid