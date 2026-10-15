WhatsApp su iPhone, la beta riporta la sfumatura nelle chat

WhatsApp fa un passo indietro su un dettaglio grafico delle chat su iPhone e lo fa dopo aver ascoltato le lamentele di una parte degli utenti. Con l’arrivo di iOS 27, la barra di navigazione che compare nella parte alta delle conversazioni aveva preso un bordo decisamente più netto, in linea con le nuove impostazioni di sistema volute da Apple. Una scelta che non è piaciuta a tutti. Diverse persone avevano chiesto apertamente di recuperare quell’effetto più morbido che era arrivato insieme al design Liquid Glass su iOS 26, e l’app di messaggistica sembra aver raccolto il messaggio.

Il cambiamento può sembrare minimo ma chi passa ore a scorrere le conversazioni lo nota eccome. Si tratta infatti di uno di quei ritocchi che saltano all’occhio proprio durante l’uso quotidiano, quando i messaggi scivolano verso l’alto e incontrano la parte superiore dello schermo. Ed è lì che la differenza tra un taglio deciso e una transizione graduale diventa evidente.

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Cosa cambia nella nuova beta di WhatsApp per iOS

Il ritorno della sfumatura sotto la barra superiore è cominciato con la versione beta 26.41.10.18 di WhatsApp per iOS, distribuita attraverso TestFlight. Il funzionamento è piuttosto semplice da descrivere. Scorrendo una conversazione, i messaggi e lo sfondo perdono progressivamente visibilità mentre passano dietro la barra, senza più quella linea di separazione così marcata introdotta con iOS 27. L’effetto complessivo risulta più fluido e meno spigoloso.

Parliamo comunque di una modifica puramente estetica, che non tocca le funzioni dell’app né il modo in cui si inviano o si leggono i messaggi. Eppure è proprio durante lo scorrimento delle chat che il ritocco si fa notare di più, perché il contenuto non viene più tagliato di netto ma si dissolve con gradualità sotto l’intestazione.

Per capire da dove nasce tutto questo bisogna fare un piccolo passo indietro. Con iOS 26 Apple aveva portato un effetto di dissolvenza morbida sui bordi delle barre di navigazione. Il successivo iOS 27 ha invece scelto una strada diversa, puntando su una separazione più netta, e WhatsApp si era semplicemente adeguata al nuovo comportamento predefinito del sistema operativo. Il punto è che il sistema lascia agli sviluppatori la libertà di optare ancora per il vecchio effetto sfumato. Ed è esattamente questa possibilità che il team dell’app ha deciso di sfruttare dopo le richieste arrivate dagli utenti.

Dove si vede la modifica e quando arriverà a tutti

Almeno per ora il ritorno all’effetto sfumato riguarda soltanto la schermata delle conversazioni ed è visibile esclusivamente quando risulta attivo il design Liquid Glass. Nelle altre sezioni dell’applicazione rimane invece la barra di navigazione introdotta con iOS 27, quella con il bordo più deciso. Non è ancora chiaro se WhatsApp sceglierà di estendere la vecchia dissolvenza anche al resto dell’interfaccia oppure se la limiterà alle sole chat.

La novità è già disponibile per alcuni beta tester ed è compatibile anche con la versione dell’app scaricabile dall’App Store. C’è però un dettaglio da tenere presente. L’attivazione avviene in modo graduale, quindi l’effetto potrebbe non comparire subito nemmeno dopo aver installato l’ultima beta disponibile. Si tratta di una prassi abbastanza comune per WhatsApp, che spesso abilita le novità a scaglioni prima di renderle accessibili a un pubblico più ampio.

Quanto ai tempi di rilascio per la totalità degli utenti iPhone, al momento non esistono indicazioni precise su quando la sfumatura tornerà nelle chat di chi utilizza la versione stabile dell’app.

Fonte: TecnoAndroid