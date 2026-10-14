Oppo, il nuovo smartphone Wide sarà Reno X e avrà due sensori da 200 MP

Oppo starebbe lavorando a uno smartphone wide davvero insolito, un modello che non rientra nella categoria dei pieghevoli ma che si distingue per una larghezza nettamente superiore a quella dei telefoni tradizionali, con un display dalle proporzioni vicine al 16:9 o al 16:10. Stando alle prime indiscrezioni il dispositivo potrebbe entrare a far parte della gamma Reno e chiamarsi Oppo Reno X, ma nelle ultime ore è emersa una voce diversa che indica un posizionamento alternativo, quello di un modello Pro.

A diffondere i primi dettagli è stato l’insider @gadgetsdata, che ha pubblicato sui social una serie di informazioni piuttosto precise sulla scheda tecnica. Il quadro che ne viene fuori merita attenzione, soprattutto perché l’idea di fondo si allontana parecchio dalle forme a cui il pubblico è abituato. Non si parla di cerniere né di schermi che si aprono come un libro, ma di un telefono classico nella struttura e diverso soltanto nelle proporzioni.

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Schermo largo e fotocamere da 200 megapixel

Secondo quanto trapelato, Reno X monterebbe un display da 6,35 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Valori di tutto rispetto, che da soli però non basterebbero a renderlo speciale. Il vero elemento di rottura sarebbe il rapporto d’aspetto, sensibilmente più ampio rispetto a quello dei modelli convenzionali. Proprio quel formato vicino al 16:9 o al 16:10 è ciò che lo renderebbe così particolare, visto che porterebbe lo schermo a svilupparsi in larghezza molto più di quanto accade di solito. A tenere insieme il tutto ci penserebbe un telaio in metallo.

Anche dentro la scocca le scelte sembrano tutt’altro che timide. Oppo avrebbe optato per un chip MediaTek della serie Dimensity 9000, quindi un processore di fascia alta. Il comparto fotografico punterebbe molto sulla risoluzione con un sensore principale da 200 megapixel dotato di stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo a periscopio anch’esso da 200 MP. Messo nero su bianco, il profilo tecnico appare piuttosto ambizioso per quello che sarebbe un esponente della famiglia Reno, una dotazione che in effetti farebbe pensare a qualcosa di più ricercato.

La pista alternativa di un modello Pro

Poco dopo sull’argomento è intervenuto anche Digital Chat Station, insider cinese considerato in genere affidabile. Il suo messaggio descrive un nuovo smartphone Oppo non pieghevole e particolarmente largo, con un display da 6,35 pollici, un processore Dimensity e una fotocamera principale da 200 megapixel. Le caratteristiche coincidono quindi in buona parte con quelle già circolate, al punto che il ritratto del dispositivo sembra praticamente lo stesso tracciato poche ore prima.

La differenza sta altrove. Digital Chat Station non ha fatto alcun riferimento alla famiglia Reno e lascia intendere, al contrario, che il telefono potrebbe essere proposto come modello Pro. Un dettaglio non da poco, perché inciderebbe direttamente sul nome e sulla collocazione del prodotto all’interno del catalogo del marchio cinese, pur restando invariate le specifiche di base emerse finora.

Sul tavolo a questo punto ci sono almeno due ipotesi. Oppo potrebbe avere in sviluppo più di uno smartphone wide con questo formato, e in quel caso le due indiscrezioni descriverebbero dispositivi differenti, oppure una delle due ricostruzioni potrebbe semplicemente essere incompleta o imprecisa.

Fonte: TecnoAndroid