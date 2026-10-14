Nothing OS 5.0 stabile con Android 17 arriva su Nothing Phone 3

La versione stabile di Nothing OS 5.0 basata su Android 17 ha iniziato ufficialmente il suo percorso, e l’azienda londinese ha rispettato la tabella di marcia annunciata ad agosto. Il primo dispositivo a ricevere il nuovo sistema è Nothing Phone 3, lo smartphone che aveva già fatto da apripista con il programma Open Beta. L’arrivo della release definitiva era previsto per la metà di ottobre e le tempistiche sono state mantenute senza sorprese.

Il rilascio procede in modo graduale, quindi la disponibilità può cambiare in base alla regione e al modello. Chi non vuole aspettare la notifica può verificare a mano la presenza del pacchetto passando da Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento di sistema. Niente di complicato, insomma, ma un minimo di pazienza potrebbe servire.

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Anche il peso dell’aggiornamento varia, e dipende dalla versione già installata sul telefono. Secondo quanto trapelato online, chi utilizza una build stabile di Nothing OS deve scaricare un pacchetto da 2,84 GB, mentre per chi arriva dalla beta il download scende a circa 1,68 GB. Non si tratta di un’altra versione di prova ma della release completa di Nothing OS 5.0, che porta con sé sia le novità sviluppate da Nothing per interfaccia e funzioni sia i cambiamenti legati ad Android 17.

Interfaccia ridisegnata e più spazio alla personalizzazione

Il primo impatto è soprattutto visivo. Nothing OS 5.0 introduce un Launcher completamente ridisegnato, il nuovo carattere tipografico Geist e una schermata delle Impostazioni rinnovata. L’azienda ha messo mano anche alle animazioni, ora più fluide, e ha aggiunto due nuovi orologi per la schermata di blocco.

Le opzioni di personalizzazione si allargano parecchio e comprendono anche un tema traslucido con effetto vetro smerigliato, capace di cambiare in modo evidente l’aspetto dell’interfaccia. Ai ritocchi estetici si affiancano diverse modifiche funzionali. Una delle più interessanti riguarda la possibilità di separare le Impostazioni rapide dalle notifiche, organizzandole in due pannelli distinti. La gestione dei dispositivi Bluetooth diventa poi più immediata, visto che basta un solo tocco per connettere o scollegare un accessorio.

C’è spazio anche per qualche comodità quotidiana. Sulla schermata Home ora si possono spostare più icone contemporaneamente, senza doverle trascinare una per volta. Il pacchetto aggiunge inoltre i widget Collector e Away Time, introduce il supporto a Glyph Timer e velocizza le trascrizioni di Essential Voice. A chiudere il cerchio arriva una nuova applicazione dedicata all’interfaccia Glyph.

Fotocamera potenziata e le novità di Android 17

Una parte consistente del lavoro si concentra sulla fotocamera, che riceve modifiche sia nell’interfaccia sia negli strumenti di ripresa. Tra le novità spiccano gli effetti Tuning regolabili, i Preset migliorati e la modalità Dual view Video, pensata per registrare filmati con una visualizzazione doppia. Il sistema supporta ora la registrazione nel formato H.265 e mette a disposizione nuovi filtri video. Nothing è intervenuta anche sullo zoom e sugli scatti ravvicinati con miglioramenti specifici, mentre l’interfaccia della fotocamera è stata aggiornata per completare l’esperienza.

Oltre agli interventi firmati Nothing, il pacchetto include diverse funzioni che arrivano direttamente da Android 17. Fra queste compaiono Expanded Dark Theme, le Noto 3D Emoji, indicatori della privacy migliorati, controlli più avanzati per la luminosità HDR e aggiornamenti alle Live Updates.

Per il momento Nothing Phone 3 resta l’unico dispositivo ad aver ricevuto la versione stabile di Nothing OS 5.0. La distribuzione andrà avanti in modo progressivo e gli altri smartphone compatibili seguiranno il calendario già comunicato dall’azienda.

Fonte: TecnoAndroid