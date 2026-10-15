Samsung Galaxy, bug al volume: icone Bluetooth sbagliate

Un bug piuttosto curioso sta creando confusione tra i possessori di smartphone Samsung Galaxy, e riguarda un elemento dell’interfaccia che quasi nessuno osserva con attenzione: il pannello del volume. Stando alle segnalazioni degli utenti, il telefono sembra non riuscire più a capire se è collegato a un dispositivo Bluetooth oppure no. Il risultato sono icone sbagliate che compaiono proprio sotto il cursore dell’audio.

Il problema colpisce un dettaglio che di solito lavora in silenzio, e forse è per questo che salta all’occhio solo a chi lo cerca. Lo slider del volume sui telefoni Galaxy, infatti, non si limita a mostrare quanto è alto il suono. In fondo al pannello c’è un piccolo simbolo che indica a cosa è collegato il telefono in quel momento, che si tratti di musica ascoltata con gli auricolari oppure di una playlist sparata a tutto volume da una cassa Bluetooth. È un’informazione discreta che spesso passa inosservata, ma diventa preziosa quando si vuole capire al volo dove sta finendo l’audio.

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Un’icona Bluetooth dove non dovrebbe esserci

È proprio questo indicatore a essere finito sotto accusa. Diversi utenti hanno notato che, riproducendo l’audio direttamente dagli altoparlanti dello smartphone, nella parte bassa del cursore compare un’icona Bluetooth. Una situazione che non dovrebbe mai verificarsi, perché quel simbolo lascia intendere che il telefono sia agganciato a un accessorio esterno anche quando la connessione è del tutto assente.

Ne viene fuori un messaggio contraddittorio. Il suono esce chiaramente dal telefono, eppure l’interfaccia racconta un’altra storia e suggerisce un collegamento che in realtà non esiste. Per chi non presta troppa attenzione al pannello la stranezza può sfuggire senza problemi, mentre chi si affida a quel simbolo per controllare lo stato della connessione si ritrova davanti a un’indicazione fuorviante sul proprio Galaxy.

Auricolari scambiati per uno speaker

Le anomalie però non finiscono qui. Altri possessori di dispositivi Samsung descrivono un comportamento diverso ma altrettanto bizzarro. Quando gli auricolari sono effettivamente collegati, al posto della classica icona che li rappresenta compare quella di un altoparlante. In pratica il telefono si accorge che c’è un accessorio connesso ma lo identifica nel modo sbagliato, mostrando un simbolo che non corrisponde a ciò che si sta usando davvero.

Messi uno accanto all’altro, i due errori sembrano raccontare lo stesso difetto di fondo. Il sistema fatica a interpretare correttamente quale sia l’uscita audio attiva e lo riflette nel pannello del volume con icone che non c’entrano nulla. Da una parte il simbolo del Bluetooth appare quando il suono arriva dagli speaker interni, dall’altra uno speaker viene disegnato quando nelle orecchie ci sono gli auricolari. Le segnalazioni raccolte finora si concentrano proprio su questa parte informativa dello slider.

Quel piccolo simbolo, del resto, esiste proprio per togliere ogni dubbio su dove stia andando l’audio, senza dover aprire le impostazioni o controllare i dispositivi connessi. Se l’indicatore mostra una connessione inesistente oppure confonde un paio di auricolari con un altoparlante, la sua funzione viene meno. È questo il glitch che diversi utenti Samsung Galaxy stanno riscontrando sui propri telefoni ogni volta che aprono il pannello per regolare il volume.

Fonte: TecnoAndroid