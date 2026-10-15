PlayStation Plus Extra e Premium, ottobre con Mafia: Terra Madre

Sony ha svelato i giochi PS4 e PS5 che a ottobre arriveranno nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, e anche questa volta la selezione cerca di tenere insieme due anime. Da una parte c’è la voglia di offrire generi molto diversi tra loro, dall’altra l’attenzione a esperienze con un certo spessore. Tutti i titoli saranno disponibili dal 20 ottobre e il nome di punta del mese è senza dubbio Mafia: Terra Madre, il prequel della celebre saga prodotta da 2K Games.

Il gioco porta i giocatori nella Sicilia dei primi del Novecento per raccontare le origini del crimine organizzato. Al centro della storia c’è Enzo Favara, un giovane segnato dalla sfortuna che trova in una potente famiglia locale tutto quello che ha sempre desiderato. I privilegi però hanno un costo e ben presto il protagonista scopre che quel prezzo va pagato con il sangue. Mafia: Terra Madre è un’avventura action che si muove in un mondo spietato fatto di faide violentissime, duelli al coltello e scontri a fuoco spettacolari. La forza della produzione sta soprattutto nella narrazione dal taglio cinematografico e nella cura per l’autenticità storica, due elementi pensati per immergere davvero chi gioca nelle atmosfere di quell’epoca.

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Horizon Forbidden West e gli altri titoli in arrivo

Proprio mentre circolano voci su un presunto reboot nello sviluppo di Horizon Hunters Gathering, che addirittura rischierebbe la cancellazione, nel catalogo degli abbonati torna Horizon Forbidden West. Si tratta dell’ultima avventura di Aloy ambientata nel mondo postapocalittico che fa da sfondo alla serie creata da Guerrilla Games, un capitolo capace di regalare parecchie emozioni a chi ancora non lo ha provato.

La lista prosegue con Mycopunk, lo sparatutto cooperativo prodotto da Devolver Digital che era già stato confermato a settembre. Qui bisogna affrontare orde di creature fungine nel corso di missioni sempre più complesse e pericolose, potendo contare su un arsenale di armi piuttosto ampio. Un titolo che dà il meglio di sé in compagnia, insomma.

Gli amanti delle atmosfere inquietanti troveranno invece pane per i loro denti con Poppy Playtime: Capitolo 2, che propone nuovi enigmi e giocattoli terrificanti da affrontare dentro la fabbrica Playtime Co. Sempre sul versante più cupo arriva The Midnight Walk, un’avventura dark fantasy realizzata in stop motion che può essere giocata anche con il visore PlayStation VR2.

A completare la proposta per PlayStation Plus Extra e Premium ci sono altri due giochi molto diversi tra loro. Il primo è Tales of Arise Beyond the Dawn Edition, che oltre all’esperienza jRPG di base include anche i contenuti aggiuntivi di questa edizione. Il secondo è Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game, pensato per chi ama le corse sulle due ruote.

I classici per il livello Premium e la promozione Horrorfest

Come di consueto la tornata si chiude con i classici PlayStation riservati esclusivamente agli abbonati di livello Premium. Ad ottobre ne arrivano due, uno più iconico dell’altro, che faranno sicuramente piacere ai nostalgici. Parliamo di Dino Crisis 2 e di RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, due titoli che hanno lasciato il segno in generi lontanissimi tra loro, dalla tensione dei dinosauri alla gestione dei parchi divertimento.

Le novità non finiscono qui perché Sony ha annunciato anche una promozione dedicata ad Halloween chiamata Horrorfest. L’iniziativa partirà sempre dal 20 ottobre e permetterà agli abbonati di acquistare un gran numero di titoli su PlayStation Store a prezzi decisamente vantaggiosi.

Fonte: TecnoAndroid