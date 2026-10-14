Now On Wrist porta Now Playing dei Pixel sugli smartwatch Wear OS

Chi possiede un Pixel e uno smartwatch Wear OS conosce bene la scena. Il telefono riconosce in automatico una canzone grazie a Now Playing, ma per leggerne il titolo tocca comunque tirarlo fuori dalla tasca, magari nel momento meno comodo. Per questo piccolo fastidio quotidiano arriva Now On Wrist, un’app di terze parti che porta i risultati del riconoscimento musicale direttamente al polso, senza dover maneggiare lo smartphone.

Il confronto con la concorrenza rende l’idea ancora più sensata. Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 offrono già una funzione simile in modo nativo, affidandosi a Shazam per identificare la musica che suona nei paraggi e mostrarla sull’orologio. Google invece non ha ancora portato Now Playing su Pixel Watch in via ufficiale. Così lo spazio è rimasto libero per chi voleva colmare la lacuna con una soluzione alternativa.

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Come funziona Now On Wrist sullo smartwatch

Prima di tutto va chiarito un punto importante. Now On Wrist non trasforma l’orologio in un microfono capace di ascoltare l’ambiente circostante. Il lavoro di ascolto resta tutto sulle spalle del telefono, che continua a usare Now Playing esattamente come ha sempre fatto. L’applicazione si limita a raccogliere il risultato e a spedirlo al polso in tempo reale. Niente di più, ed è proprio questa semplicità a renderla interessante.

Una volta installata, le strade per sapere cosa sta suonando sono tre. La prima è una notifica con vibrazione che arriva ogni volta che lo smartphone individua un nuovo brano, con diversi pattern di vibrazione tra cui scegliere in base ai propri gusti. La seconda passa da una complicazione da sistemare sul quadrante, che mostra il titolo del pezzo corrente con una rapida occhiata al polso. La terza è una tile dedicata, più ricca di informazioni, che conserva anche uno storico delle canzoni riconosciute di recente. Quest’ultima opzione torna utile soprattutto quando una melodia ha catturato l’attenzione ma non c’è stato il tempo di guardare l’orologio al momento giusto.

Dalla lista basta un tocco su un brano per aprirlo direttamente sul telefono in YouTube Music, Spotify o in qualunque altra app musicale preferita. Il passaggio dal riconoscimento all’ascolto diventa quindi immediato. Chi l’ha già provata sembra piuttosto soddisfatto e la descrive come qualcosa che “funziona perfettamente”.

Requisiti, privacy e disponibilità dell’app

Now On Wrist è disponibile al download sul Play Store. Per usarla serve un Google Pixel, oppure comunque un telefono dotato di un sistema di riconoscimento musicale ambientale compatibile, abbinato a un orologio con Wear OS 3.0 o versioni successive. In pratica non si tratta di un’esclusiva per Pixel Watch e anche altri dispositivi da polso basati sulla piattaforma di Google possono sfruttarla senza problemi.

Sul fronte della riservatezza l’app non mostra alcuna pubblicità e, stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore, non registra audio né raccoglie o carica dati degli utenti.

Fonte: TecnoAndroid