MacBook 12 pollici 2017 diventa obsoleto, addio riparazioni Apple

Con quel profilo sottilissimo, le linee morbide e un peso di appena 920 grammi, MacBook da 12 pollici del 2017 dà ancora l’impressione di un portatile moderno. Eppure Apple lo ha appena dichiarato ufficialmente obsoleto, inserendolo nell’elenco dei dispositivi che non ricevono più assistenza hardware attraverso i canali ufficiali. Parliamo della versione Retina, un computer la cui eredità è stata idealmente raccolta da MacBook Neo. Il modello originale, cioè MacBook 12 del 2015, aveva già fatto lo stesso percorso ed è considerato obsoleto dal giugno 2023.

Per chi ne possiede ancora uno, la notizia non significa che il portatile smetta di funzionare da un giorno all’altro. Cambia però in modo concreto il rapporto con l’assistenza tecnica, ed è proprio questo l’aspetto che conviene chiarire. Il discorso vale per il notebook ma anche per gli altri prodotti finiti nello stesso elenco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’elenco aggiornato da Apple e chi ci finisce dentro

Apple ha aggiornato la sua lista dei prodotti obsoleti, e insieme al portatile compaiono altri due nomi piuttosto noti. Il primo è iPad di sesta generazione, il secondo sono gli auricolari BeatsX. Tre dispositivi molto diversi tra loro per categoria e utilizzo, accomunati però dallo stesso destino sul fronte del supporto.

Il criterio adottato dall’azienda di Cupertino è piuttosto lineare. Un prodotto viene classificato come obsoleto quando sono trascorsi più di sette anni dal momento in cui ne è stata interrotta la distribuzione. Non conta quindi la data di lancio ma quella in cui il dispositivo ha smesso di essere distribuito. È un dettaglio che aiuta a capire come mai due modelli della stessa famiglia, MacBook 12 del 2015 e quello del 2017, abbiano raggiunto questo status in momenti differenti.

Cosa cambia per riparazioni e batteria

Nella pratica, superata quella soglia, gli Apple Store e i centri di assistenza autorizzati non possono più effettuare le normali riparazioni hardware su questi dispositivi. E non è tutto. Viene meno anche la possibilità di ordinare i componenti necessari per gli interventi, il che di fatto chiude la porta all’assistenza ufficiale per qualsiasi guasto. Lo stesso vale per il tablet e per gli auricolari inseriti nell’elenco.

Chi utilizza ancora uno di questi prodotti deve quindi mettere in conto che, in caso di problemi, la rete Apple non sarà più in grado di intervenire. Il dispositivo continua a funzionare come prima, ma un eventuale malfunzionamento non potrà essere risolto passando dai canali ufficiali della casa.

C’è però un’eccezione che riguarda proprio i portatili. Per i Mac la sostituzione della batteria può restare disponibile fino a dieci anni dalla fine della distribuzione. La condizione è che i ricambi siano ancora reperibili, quindi non si tratta di una garanzia assoluta ma di una possibilità legata alla disponibilità dei pezzi. Per MacBook 12 del 2017 questa finestra rappresenta l’unico spiraglio rimasto nell’assistenza ufficiale, mentre per iPad di sesta generazione e per gli auricolari BeatsX l’eccezione non si applica, dato che riguarda esclusivamente i computer portatili della Mela.

Fonte: TecnoAndroid