One UI 9, l’icona blu che svela quale app usa la tua posizione

Con l’arrivo della One UI 9, la nuova interfaccia di Samsung costruita su Android 17, sui dispositivi Galaxy compare un dettaglio piccolo ma tutt’altro che trascurabile. Nella parte superiore del display si accende infatti una nuova icona blu, pensata per avvisare l’utente ogni volta che un’applicazione sta sfruttando la posizione dello smartphone. Niente di appariscente, eppure è uno di quei segnali che aiutano a capire cosa succede davvero dentro il telefono mentre lo si usa, e a volte anche quando lo si tiene semplicemente in tasca.

Gli esempi pratici non mancano. L’indicatore può comparire mentre si consulta Google Maps per trovare una strada, situazione in cui la cosa è ovvia e del tutto prevista. Lo stesso accade quando un’app meteo aggiorna le previsioni in base al luogo in cui ci si trova in quel momento. Sono accessi normali, che fanno parte del funzionamento di questi servizi, ma vederli segnalati in modo esplicito rende tutto più trasparente.

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Come scoprire quale app sta usando la posizione

La parte interessante arriva quando si vuole andare oltre la semplice segnalazione. Con la One UI 9 basta aprire il pannello delle impostazioni rapide e toccare l’indicatore per vedere subito il nome dell’applicazione che sta accedendo alla posizione. Il sistema lo mostra anche se l’app in questione sta lavorando in background, cioè senza essere aperta sullo schermo.

È proprio questo il punto più utile della novità. Molti accessi alla localizzazione avvengono lontano dagli occhi dell’utente e senza l’icona potrebbero passare del tutto inosservati. Così invece diventa abbastanza semplice accorgersene, con un paio di tocchi e senza dover scavare tra i menu del sistema. Sui Galaxy aggiornati l’informazione è lì, a portata di mano, ogni volta che l’indicatore blu si accende.

Autorizzazioni da rivedere, ecco dove intervenire

C’è un motivo preciso per cui questo controllo può tornare comodo. Alcune applicazioni riescono a utilizzare la posizione anche quando non sono aperte, magari perché in passato è stata concessa loro un’autorizzazione permanente. Spesso si tratta di permessi accettati di fretta durante la prima configurazione di un’app e poi dimenticati, che però continuano a valere nel tempo.

Chi desidera fare un po’ d’ordine può intervenire direttamente dalle impostazioni del telefono. Il percorso da seguire parte dalla voce Impostazioni, prosegue in Posizione e arriva infine ad Autorizzazioni app. Qui si trova l’elenco delle applicazioni che hanno chiesto di accedere alla localizzazione e si può selezionare quella che interessa per modificarne i permessi.

Le opzioni disponibili sono diverse e coprono praticamente tutte le esigenze. Si può scegliere di consentire sempre l’accesso, soluzione adatta ai servizi che ne hanno davvero bisogno in modo continuo. In alternativa è possibile limitarlo ai soli momenti in cui l’app viene utilizzata, una via di mezzo piuttosto equilibrata per la maggior parte dei casi. Infine c’è la possibilità di disattivarlo del tutto, se si ritiene che quella particolare applicazione non abbia alcun motivo di sapere dove ci si trova.

Esiste poi una quarta strada, utile per chi preferisce valutare caso per caso. Tra le scelte offerte da Android 17 nella One UI 9 compare infatti anche la possibilità di impostare una richiesta di autorizzazione ogni volta, così che l’app debba chiedere il permesso di accedere alla posizione a ogni nuovo utilizzo.

Fonte: TecnoAndroid