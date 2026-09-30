Google Pixel 11a, i primi render svelano design e colore Orchid

A un mese e mezzo dal debutto della serie Pixel 11, e con ancora tre mesi da percorrere prima della fine del 2026, l’attenzione dei leaker si è già spostata su Google Pixel 11a, il prossimo smartphone di fascia media di Big G. Nelle ultime ore sono comparsi in rete i primi render basati sui CAD del dispositivo, che offrono un’idea piuttosto precisa di come sarà fatto il telefono atteso non prima della parte finale del primo trimestre 2027.

Il nuovo arrivato andrà a completare una famiglia già composta da Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Il nome in codice dovrebbe essere Formosan, con ogni probabilità un richiamo all’orso nero di Formosa, antico nome dell’isola di Taiwan. Nessuna sorpresa, visto che l’intera serie Pixel 11 porta nomi legati agli orsi. Anche sul piano estetico il colosso di Mountain View sembra aver imboccato ancora una volta la strada della continuità.

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Un design che non cambia rotta

Credits: TecnoAndroid

Le immagini mostrano il telefono da ogni angolazione in una tinta viola chiamata Orchid, che dovrebbe affiancare Nero ossidiana (Obsidian), Grigio nebbia (Fog) e Verde oliva (Olive). Il design riprende per filo e per segno il corso stilistico inaugurato nel 2025 con Pixel 9a per la fascia media, e la scelta non stupisce più di tanto se si considera che anche i modelli premium sono rimasti praticamente invariati per tre generazioni.

Anche stavolta manca la Camera Bar e le due fotocamere restano racchiuse in una finestra in vetro a filo con la scocca in plastica. Linee a lingottino, fronte e retro piatti. La finestra ovale però appare leggermente rivista, più stretta e più alta rispetto al passato.

Credits: TecnoAndroid

Sul lato destro trovano posto il tasto di accensione e il bilanciere del volume. In basso ci sono la porta USB C al centro e lo speaker principale alla sua destra, mentre a sinistra compaiono un foro e una griglia al posto della sola griglia. Il carrellino della SIM si trova sul fianco sinistro e sul bordo superiore i fori diventano due invece di uno.

Le cornici attorno allo schermo sembrano ancora molto spesse, un dettaglio che stona un po’ con le altre indiscrezioni. Sulla carta Pixel 11a dovrebbe mantenere un display da 6,3 pollici con un ingombro ridotto, passando dai 153,9 x 73 x 9 mm di Pixel 10a a 153,46 x 72,35 x 9 mm. Parliamo di circa 0,4 mm in meno in altezza e 0,6 mm in meno in larghezza, con lo spessore invariato. Del peso invece non si sa ancora nulla. Trattandosi di render la realtà potrebbe essere diversa, e quindi o lo schermo sarà meno ampio oppure le cornici risulteranno decisamente più sottili rispetto a quelle viste su Pixel 9a e Pixel 10a.

Le vere novità sono sotto la scocca

Credits: TecnoAndroid

Se fuori cambia poco, dentro la musica è diversa. Pixel 10a ricalcava in buona parte Pixel 9a, mentre Google Pixel 11a potrebbe condividere molto con il fratello maggiore Pixel 11. Già da luglio si sa che il telefono dovrebbe ruotare attorno al chip Tensor G6, lo stesso dei modelli di punta. Oltre alla CPU aggiornata arriverebbero il modem MediaTek M90, più efficiente soprattutto nella gestione energetica, e il coprocessore di sicurezza Titan M3.

Confermato con ogni probabilità il pannello OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile a step tra 60 e 120 Hz. A crescere dovrebbe essere la luminosità, con 2.250 nit di massima contro 2.000 e 3.350 nit di picco contro 3.000.

Il comparto fotografico prevede un’unica modifica rispetto a Pixel 10a. Sul retro resterebbero il sensore principale da 48 megapixel e l’ultragrandangolare da 13 megapixel, mentre davanti è atteso il primo aggiornamento della fotocamera dai tempi di Pixel 7a. La batteria dovrebbe restare da 5.000 mAh come nei due modelli precedenti. A completare il quadro ci sarà Android 17, probabilmente già in versione QPR2 al lancio, con i consueti sette anni di supporto software.

Quando arriva e quanto potrebbe costare Google Pixel 11a

Da Pixel 7a in poi Google ha anticipato costantemente il debutto del suo medio gamma. I modelli del 2023 e del 2024 sono stati annunciati a maggio, quello del 2025 a marzo con disponibilità slittata ad aprile per un intoppo, mentre il modello del 2026 è stato presentato a metà febbraio ed è arrivato nei negozi a inizio marzo. Per questo Google Pixel 11a potrebbe essere svelato tra febbraio e marzo 2027, con disponibilità entro l’inizio della primavera.

Sul fronte del prezzo, dopo quattro generazioni senza rincari almeno nella versione base, la crisi delle memorie potrebbe pesare anche stavolta sulle tasche degli acquirenti. Pixel 11a potrebbe partire da 599 euro o addirittura 649 euro nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per arrivare a 699 euro o persino 749 euro nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Fonte: TecnoAndroid