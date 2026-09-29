iPad mini con chip A20 Pro: l’icona nel codice svela il design

Il nuovo iPad mini comincia a mostrarsi con contorni sempre più definiti. Dopo mesi di indiscrezioni su un pannello OLED e su una resistenza all’acqua migliorata, arriva un altro dettaglio decisamente interessante: dentro il tablet più compatto di Apple dovrebbe trovare posto il chip A20 Pro, cioè lo stesso processore che muove gli smartphone di punta della casa di Cupertino.

Le informazioni arrivano da alcuni riferimenti individuati direttamente nel codice di Apple, dove è comparsa anche quella che sembra a tutti gli effetti un’icona ufficiale del prodotto. Un’immagine piccola, certo, ma abbastanza eloquente da offrire un’idea piuttosto precisa di come sarà fatto il dispositivo e di cosa cambierà rispetto alla versione oggi in commercio.

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Un design familiare con qualche ritocco mirato

Chi si aspettava uno stravolgimento estetico dovrà ridimensionare un po’ le attese. Stando all’icona, iPad mini di nuova generazione manterrà sostanzialmente lo stesso design del modello attuale, con proporzioni e linee che resteranno quindi molto familiari a chi usa già questo tablet.

La novità più evidente riguarda la fotocamera anteriore. Non sarà più collocata sulla cornice superiore ma verrà spostata sul lato lungo, quello che si trova in alto quando il dispositivo è tenuto in orizzontale. Una scelta che Apple ha già adottato sugli altri modelli di iPad e che adesso approda anche sul fratello minore della famiglia, rendendo videochiamate e riunioni online più comode con il tablet appoggiato in modalità panoramica.

C’è poi un altro particolare che salta all’occhio. Nella parte alta dello schermo compare infatti una piccola fessura per l’altoparlante, molto simile a quella che si vede sugli iPhone. Un dettaglio minimo solo in apparenza, perché si lega ad alcune delle novità che dovrebbero arrivare sul fronte audio.

Il salto con A20 Pro e l’arrivo previsto a ottobre

La parte più succosa del leak riguarda però il cuore del dispositivo. Il codice indica che iPad mini sarà equipaggiato con il chip A20 Pro, lo stesso montato su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, presentati appena la settimana scorsa. Il modello attualmente disponibile, lanciato a ottobre 2024, utilizza invece il processore A17 Pro. Il passo avanti è quindi notevole, visto che si parla di tre generazioni di differenza tra un chip e l’altro.

Sul fronte delle tempistiche, le indiscrezioni collocano il debutto del nuovo tablet entro la fine di ottobre 2026. Oltre alle modifiche già citate, iPad mini dovrebbe offrire una migliore protezione contro l’acqua e un sistema di altoparlanti completamente rinnovato, due aspetti che si aggiungono al tanto atteso passaggio al pannello OLED.

Nel frattempo sono trapelati anche alcuni dettagli sulla prossima versione di iPad base, il modello d’ingresso della gamma. Secondo le informazioni emerse, il tablet più economico di Apple sarà spinto dal chip A19, affiancato da 8 GB di memoria RAM e dai chip di connettività N1 e C1X sviluppati dall’azienda.

Fonte: TecnoAndroid