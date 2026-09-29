ECOVACS, tante offerte per la Festa delle Offerte Amazon, ma anche da MediaWorld e Unieuro

Le prossime settimane saranno particolarmente interessanti per chi sta cercando un nuovo dispositivo per la pulizia della casa. Tra la Festa delle Offerte Amazon e le successive promozioni di ottobre su MediaWorld e Unieuro, ECOVACS propone diversi robot aspirapolvere e lavapavimenti, oltre a due soluzioni WINBOT dedicate alla pulizia dei vetri.

Le offerte sono concentrate in due periodi distinti: dal 29 settembre al 7 ottobre su Amazon e, successivamente, dal 1° ottobre su MediaWorld e dal 2 ottobre su Unieuro. Ecco quindi tutti i modelli coinvolti nelle promozioni.

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Le offerte ECOVACS per la Festa delle Offerte Amazon

La prima parte della promozione riguarda la Festa delle Offerte Amazon, durante la quale saranno disponibili sei prodotti ECOVACS a prezzo ridotto dal 29 settembre al 7 ottobre.

Il DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit passa da 1.299 a 999 euro, con uno sconto del 23,09%. Il robot utilizza sistemi di intelligenza artificiale, la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 e una potenza di aspirazione di 27.000 Pa, oltre alla tecnologia ZeroTangle 4.0, ed è indicato per superfici come cemento, legno, marmo e tappeti. Il DEEBOT T90S PRO Care Kit viene proposto a 699 euro anziché 799 euro, con una riduzione del 12,52%. Il modello integra intelligenza artificiale, una potenza di aspirazione di 40.000 Pa, tecnologia ZeroTangle 4.0 e TruEdge 3.0, mentre la versione protagonista della promozione è quella nera con Care Kit. Il DEEBOT T90 PRO OMNI Black scende invece da 599 a 399 euro, con uno sconto del 33,39%. Il robot utilizza la navigazione intelligente AIVI 3D 4.0, la tecnologia TruePass 4WD e il sistema PowerBoost, mentre l’esperienza di utilizzo può essere gestita anche attraverso l’assistente intelligente YIKO. Il DEEBOT T90 MAX Pro Black viene proposto a 519 euro rispetto ai 599 euro del prezzo di listino, con una riduzione del 13,36%. Tra le caratteristiche indicate figurano la potenza di aspirazione di 40.000 Pa, il lavaggio con acqua calda fino a 100 °C, OZMO ROLLER Generation 3.0 e TruEdge Generation 3.0.

Passando alla gamma WINBOT, il WINBOT W3 OMNI viene venduto a 549 euro anziché 699 euro, con uno sconto del 21,46%. Il dispositivo è pensato per la pulizia dei vetri e integra lavaggio automatico, tecnologia TruEdge, navigazione intelligente e un sistema con triplo ugello ad ampio getto, oltre al controllo tramite app. Il WINBOT W2S PRO OMNI chiude le offerte Amazon con un prezzo di 549 euro invece di 599 euro, pari a uno sconto dell’8,35%. Il modello è progettato per superfici lisce e uniformi e dispone delle tecnologie TruEdge 2.0 e WIN-SLAM 4.0, di un serbatoio d’acqua da 120 ml e di una stazione multifunzione.

Le offerte ECOVACS di ottobre su MediaWorld e Unieuro

Le promozioni proseguono anche nel mese di ottobre, questa volta con MediaWorld e Unieuro. Le offerte coinvolgono tre modelli DEEBOT, con finestre temporali differenti rispetto alla campagna Amazon.

Il DEEBOT X12 OMNICYCLONE sarà disponibile da MediaWorld a 799 euro dal 1° al 18 ottobre. Il robot, nella versione indicata come Silver, ha una potenza di 110 W, un’autonomia dichiarata fino a 497 minuti, un sensore di superficie e una spazzola laterale, oltre alla funzione di lavapavimenti e alla base di carica. Sempre da MediaWorld, il DEEBOT T80S OMNI sarà proposto a 349 euro dal 1° al 18 ottobre. Il robot dispone di una potenza di 80 W, può essere utilizzato anche come lavapavimenti e offre un’autonomia dichiarata fino a 187 minuti, oltre a sensore di superficie, spazzola laterale e base di carica. Infine, su Unieuro, dal 2 all’11 ottobre, il DEEBOT T50 OMNI Gen3 Black sarà disponibile a 299 euro. Il modello offre 25.000 Pa di aspirazione, spazzola laterale e mocio a estensione, tecnologia ZeroTangle 3.0 e navigazione AIVI 3D 3.0, con una stazione OMNI All-in-One che supporta anche il lavaggio a 75 °C.

Le promozioni coprono quindi un periodo che parte dalla Festa delle Offerte Amazon dal 29 settembre e prosegue nella prima metà di ottobre con le iniziative dedicate ai negozi MediaWorld e Unieuro, offrendo diverse alternative tra robot aspirapolvere, lavapavimenti e dispositivi per la pulizia dei vetri.

Fonte: TecnoAndroid