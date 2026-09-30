Metal Gear, il Love Box diventa un tiragraffi ufficiale per gatti

La scatola di cartone di Metal Gear esce dallo schermo e arriva nelle case degli appassionati, anche se a goderne saranno soprattutto i loro gatti. Si tratta di uno degli elementi più iconici e riconoscibili dell’intera saga, un espediente tanto semplice quanto efficace che da sempre permette ai protagonisti di muoversi senza farsi notare dalle guardie. Adesso quello stesso oggetto diventa un accessorio per animali domestici, pensato in particolare per i felini che amano infilarsi in ogni angolo disponibile. L’idea è curiosa e allo stesso tempo coerente con lo spirito ironico che la serie ha sempre avuto.

Dietro l’iniziativa c’è OKS Gear, azienda statunitense specializzata nel merchandise legato al mondo dei videogiochi, che ha annunciato una scatola ufficiale per gatti con funzione di tiragraffi. Il prodotto è realizzato su licenza Metal Gear e quindi non si tratta di un semplice omaggio non autorizzato ma di un articolo riconosciuto a tutti gli effetti. Un oggetto che nessuno probabilmente si aspettava e che finisce per migliorare, almeno un po’, la vita di chi condivide la casa con un micio e con una vecchia passione per lo stealth.

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Dal Love Box di Peace Walker al salotto di casa

Il modello scelto non è una scatola qualunque. L’accessorio riprende infatti il Love Box, conosciuto anche come Love Pack, comparso in Metal Gear Solid: Peace Walker. Il gioco era uscito originariamente nel 2010 su PSP e più di recente è stato incluso anche in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, raccolta che ha permesso a molti giocatori di riscoprirlo su piattaforme più moderne.

Nel gioco quella particolare scatola era progettata per nascondere due persone insieme, una trovata che all’epoca aveva strappato più di un sorriso. La versione destinata agli animali sarà ovviamente più compatta e dovrebbe essere adatta a un singolo gatto. Le dimensioni cambiano ma l’aspetto resta fedele a quello del cartone originale, così uno degli strumenti simbolo della celebre serie stealth si trasforma in una specie di rifugio domestico dove il micio può sonnecchiare, nascondersi o affilarsi le unghie.

Va detto che, a voler essere pratici, una comune scatola di cartone ottiene più o meno lo stesso risultato. Difficilmente un felino è fan della saga creata da Kojima e con ogni probabilità non noterà alcuna differenza tra un imballaggio qualsiasi e il prodotto ufficiale. Per chi è cresciuto a colpi di infiltrazioni e allarmi però il fascino di vedere il proprio animale dentro il Love Box ha un valore tutto suo.

Dove e quando sarà disponibile la scatola per gatti

Per mettere le mani sull’accessorio servirà un po’ di fortuna, almeno all’inizio. La scatola per gatti di Metal Gear sarà infatti disponibile in un primo momento come articolo esclusivo della prossima edizione di CatCon, la convention dedicata agli appassionati di gatti che si terrà a Pasadena, in California, il 10 e l’11 ottobre. Un contesto piuttosto azzeccato per un prodotto del genere, visto che il pubblico dell’evento è composto proprio da chi ama questi animali.

Per il momento non è stata annunciata alcuna distribuzione su scala globale, quindi chi vive fuori dagli Stati Uniti dovrà pazientare. OKS Gear dispone comunque di un negozio online e non è escluso che la scatola possa arrivare successivamente anche lì, rendendola accessibile a tutti gli appassionati che non potranno partecipare alla convention californiana.

Fonte: TecnoAndroid