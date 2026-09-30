Gruppo sanguigno e carattere: in Giappone pesa anche in amore

Il gruppo sanguigno può davvero dire qualcosa sulla personalità di una persona? In Giappone la domanda non è affatto un gioco da salotto, perché una vecchia teoria che collega il tipo di sangue al carattere continua ancora oggi a influenzare la vita quotidiana e perfino l’amore.

Gruppo sanguigno e carattere: una teoria datata che non vuole sparire

Parlare di una persona “di tipo A”, in questo caso, assume un significato quasi letterale. Il gioco di parole nasce dall’intreccio tra due concetti che in apparenza non hanno nulla in comune. Da un lato c’è la classificazione del sangue, dall’altro l’idea di temperamento e di modo di stare al mondo. Eppure nel Paese del Sol Levante le due cose finiscono spesso per sovrapporsi, e l’idea che il gruppo sanguigno possa rivelare tratti del carattere mantiene ancora una presa sorprendente.

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Non si tratta di una novità. La teoria ha radici lontane nel tempo, e proprio questo rende curiosa la sua resistenza. Un’idea vecchia che anziché tramontare continua a circolare e a trovare spazio nelle abitudini delle persone.

Dalla vita di tutti i giorni alle relazioni

Il punto più interessante riguarda la portata di questa convinzione. In Giappone il legame tra tipo di sangue e personalità non resta confinato alle chiacchiere, ma arriva a toccare ambiti molto concreti come la vita di tutti i giorni e le relazioni sentimentali. La domanda sul proprio gruppo sanguigno, insomma, può pesare anche quando si parla di affinità e di coppia, e la vecchia teoria continua così a lasciare il segno nella vita e nell’amore di molte persone.

Fonte: TecnoAndroid