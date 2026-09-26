Google Pixel 11 su Amazon con Pixel Buds 2a incluse nel prezzo

Chi aveva messo gli occhi su Google Pixel 11 trova oggi su Amazon una proposta piuttosto interessante. Lo smartphone viene venduto in bundle insieme alle Pixel Buds 2a, gli auricolari Bluetooth della casa di Mountain View che normalmente, se acquistati da soli, costano 129 euro. Il dettaglio che rende la promozione degna di nota riguarda proprio il prezzo del pacchetto, identico a quello richiesto per il solo telefono. Il prezzo totale è di 999 euro.

Il meccanismo è semplice. Si paga quanto servirebbe per portarsi a casa il nuovo Pixel e si ottengono in più gli auricolari, senza alcun sovrapprezzo. Per chi stava già valutando l’acquisto del dispositivo, quindi, si tratta di un regalo dal valore concreto, visto che le cuffiette avrebbero richiesto una spesa separata di 129 euro.

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Prezzi e versioni del bundle con Pixel Buds 2a

Le configurazioni disponibili sono due e cambiano in base alla memoria interna scelta per lo smartphone. La versione da 256 GB, abbinata agli auricolari, viene proposta a 999 euro. Chi invece ha bisogno di più spazio per foto, video e applicazioni può puntare sul taglio da 512 GB, che nel pacchetto arriva a 1.129 euro.

In entrambi i casi la cifra coincide con quella del Pixel 11 acquistato singolarmente. La differenza sta tutta nella presenza delle Pixel Buds 2a, che entrano nella confezione praticamente a costo zero. Non si parla dunque di uno sconto diretto sul telefono, ma di un valore aggiunto che si traduce comunque in un risparmio di 129 euro rispetto all’acquisto dei due prodotti separatamente.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la vendita e la spedizione, gestite direttamente da Amazon. Un elemento che per molti acquirenti fa la differenza, soprattutto quando si tratta di prodotti di fascia alta dove assistenza e tempi di consegna contano parecchio.

Le altre offerte su Google Pixel 11

Chi non è interessato agli auricolari e punta esclusivamente allo smartphone può trovare anche altre soluzioni in rete. Il Google Pixel 11 è infatti disponibile online presso Ynnovatyon a 749 euro, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella del bundle. In questo caso però si rinuncia alle Pixel Buds 2a, e va valutato con attenzione se il risparmio sul telefono compensi l’assenza delle cuffie.

Esistono poi altre due proposte da parte di rivenditori online. Una colloca il dispositivo a 999 euro, lo stesso prezzo del pacchetto con gli auricolari su Amazon, mentre l’altra lo propone a 829 euro. Il ventaglio di opzioni è quindi abbastanza ampio e permette di scegliere in base alle proprie esigenze.

Tutto dipende da cosa si cerca davvero. Chi vuole spendere il meno possibile per il solo telefono ha a disposizione alternative più economiche, mentre chi desidera anche un paio di auricolari senza fili firmati Google trova nel bundle una formula che mette insieme i due prodotti a un prezzo complessivo vantaggioso. Il confronto tra le varie offerte diventa quindi fondamentale prima di procedere con l’acquisto, anche perché la differenza tra le cifre può superare i 200 euro.

Fonte: TecnoAndroid