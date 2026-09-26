Xiaomi MiMo-V2.6 Pro: l’AI open source che crea mondi 3D

Chi segue Xiaomi da anni è abituato a parlare di smartphone, tablet, monopattini e ormai anche auto elettriche, eppure il nome che circola in questi giorni è quello di MiMo-V2.6 Pro, il modello di intelligenza artificiale più avanzato mai rilasciato dall’azienda cinese. Ed è open source, il che cambia parecchio le carte in tavola. Accanto alla versione principale arriva anche MiMo-V2.6 Flash, una variante più leggera pensata per chi ha bisogno di risposte rapide e costi contenuti. Entrambi sono già scaricabili su HuggingFace, disponibili su OpenRouter e raggiungibili tramite API.

La parte interessante non è tanto il fatto che Xiaomi abbia un modello AI tutto suo, cosa che ormai fanno in tanti. È cosa questo modello riesce a combinare. MiMo-V2.6 Pro viene descritto come omnimodale, un termine che in pratica significa che capisce e produce testo, immagini e video, scrive codice e, soprattutto, ragiona nello spazio tridimensionale. Non è un dettaglio da poco, perché è proprio lì che si giocano molte delle partite più interessanti del momento.

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Vibe World, dai prompt ai mondi giocabili

La dimostrazione più vistosa si chiama Vibe World. Si parte da una foto, da un video oppure semplicemente da una descrizione scritta, e il modello costruisce ambienti 3D interattivi. Non scenografie statiche da guardare, ma spazi esplorabili, fino a veri e propri videogiochi completi. Viene citato l’esempio di un clone di Assassin’s Creed generato in pochi minuti, un approccio che ricorda da vicino quanto mostrato da Google con Genie.

Le applicazioni non finiscono lì. Il modello può generare asset pronti per Blender, controllare un braccio robotico industriale leggendo i feed di più telecamere contemporaneamente e persino comporre musica. Tutto partendo da un input testuale o visivo, senza passaggi intermedi complicati. È il tipo di versatilità che fino a poco tempo fa veniva associata soltanto ai laboratori più blasonati della Silicon Valley.

Benchmark e il confronto con i giganti

Sul fronte numeri Xiaomi non è timida. L’azienda dichiara che MiMo-V2.6 Pro è il modello open source più performante sull’Artificial Analysis Intelligence Index, piazzandosi davanti a Qwen3.8 Max e restando appena dietro a Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol e Meta Muse Spark. Con una precisazione che vale la pena sottolineare, visto che quei tre vengono valutati con il massimo sforzo computazionale a disposizione, condizione che tende a gonfiare i risultati rispetto a un utilizzo normale.

Il rilascio però non si ferma ai pesi del modello. Xiaomi ha messo a disposizione anche oltre 7.000 ambienti di reinforcement learning e l’intero framework RL end to end. Per chi lavora nella ricerca è un regalo consistente, perché permette di replicare e modificare il processo di addestramento senza dover ricostruire tutto da zero. Chi invece vuole semplicemente provare il modello trova già pronte le applicazioni desktop per Windows e macOS.

Un terreno finora riservato a pochi

Il quadro che emerge è quello di un’azienda che sta allargando il proprio raggio d’azione ben oltre l’hardware. L’intelligenza artificiale di frontiera è stata finora territorio quasi esclusivo di OpenAI, Anthropic e Google, con qualche incursione dai laboratori cinesi più specializzati. Vedere Xiaomi presentarsi con un modello competitivo, per giunta rilasciato apertamente, sposta un po’ gli equilibri.

Fonte: TecnoAndroid